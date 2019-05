Rijksmuseum Boerhaave wint 'oudste en meest prestigieuze' museumprijs

Rijksmuseum Boerhaave in Leiden is zaterdagavond uitgeroepen tot European Museum of the Year. Dit is volgens het museum zelf de oudste en meest prestigieuze museumprijs in Europa. De internationale jury roemt het geheel vernieuwde wetenschapsmuseum.

Directeur Amito Haarhuis nam de prijs in ontvangst in Sarajevo. 'Dit is een groot compliment. Bezoekers laten ons al dagelijks merken dat ze het vernieuwde museum enorm waarderen; iets waar we ongelooflijk trots op zijn. Ook ontvangen we veel collega-musea die inspiratie bij ons opdoen voor vernieuwingen in hun museum. Deze prijs is echt de kers op de taart.'

De prijs werd uitgereikt door het European Museum Forum, dat onder de Raad van Europa valt en de prijs al sinds 1977 uitreikt. Jaarlijks beloont de jury innovatieve ontwikkelingen die de publieke kwaliteit verhogen en een grote invloed kunnen hebben op het nationale en internationale vlak. Dit jaar waren er 40 genomineerde musea. De laatste Nederlandse winnaar was het Rijksmuseum in 2015

Prijswinnende vernieuwingen

Rijksmuseum Boerhaave onderging een grondige renovatie en greep die gelegenheid aan om het opnieuw in te richten. De presentatie van de vaste collectie is nu op de eerste verdieping en de tijdelijke tentoonstellingen op de begane grond. Ook is er een nieuwe museumwinkel, museumcafé en zalen voor lezingen en evenementen.

'Net als wetenschappers zijn wij ongelooflijk gepassioneerd met ons werk bezig. We hebben een unieke collectie en door het vertellen van de verhalen achter de objecten en achter de wetenschappers leggen we de verbinding met het leven van de bezoekers', aldus Haarhuis.