Miss India Holland verkiezing eindigt in rechtszaak: 'Seksuele intimidatie en gesjoemel'

De Miss India Holland verkiezing in Den Haag is dit jaar uitgelopen op een rechtszaak. Vijf van de twaalf finalisten kwamen 20 april niet opdagen bij de verkiezing in het World Trade Center. Ze schreven een brief aan de organisator, waarin ze uitleggen dat er sprake is van seksuele intimidatie en gesjoemel. De organisator is woest en beschuldigt de missen van het verspreiden van leugens. De rechtszaak dient dinsdag.

Twee van de vijf meisjes die een dag voor de finale opstapten en de brief stuurden, vertellen hun verhaal aan Omroep West. Ze willen niet dat hun naam wordt gepubliceerd in aanloop naar de rechtszaak. De kandidaat-missen hebben geen spijt van hun beslissing. 'Mijn vader zei wel dat als ik gewoon had meegedaan, me een hoop gedoe bespaard was gebleven, zoals deze rechtszaak. Maar ik wilde er gewoon niet aan meedoen, niet op deze manier.'

De organisator laat via zijn advocaat Azzaad Ramsaroep weten dat alle beschuldigingen vals zijn: 'De verkiezingen verlopen eerlijk onder leiding van een onafhankelijke notaris en er is een mislukte poging geweest om het evenement te kapen van de organisator. En nu is er een hetze gaande om de reputatie van de organisator en het Miss India Holland evenement kapot te maken, reden waarom men nu weer de publiciteit zoekt.'

Verhalen niet serieus genomen

De deelnemers met Indiase roots hebben wekenlang iedere zondag getraind voor de grote finale van de missverkiezing in april. In Theater De Vaillant kregen ze dansles, mediatraining en bootcamp. 'Vanaf het begin waren er al verhalen over voorgaande verkiezingen die oneerlijk waren verlopen. De organisator zei steeds dat hij alle rechtszaken gewonnen had, dus ik heb die verhalen niet echt serieus genomen,' zegt een van de meisjes.

Totdat er op de laatste trainingszondag iets raars gebeurt. 'We waren net klaar toen er plotseling een paar jongens met een capuchon over hun hoofd het theater binnenkwamen. Ze liepen op de organisator af en sloegen hem in elkaar. Het was echt een gerichte aanslag. Daarna liepen ze rustig weg,' vertelt de 21-jarige deelneemster. 'We waren verbaasd, waarom is hij geslagen? De politie vroeg dat ook aan hem, maar hij zei dat hij geen vijanden had.'

'Het gaat niet eerlijk'

De politie bevestigt dat er iemand in elkaar is geslagen in het theater. Twee dagen later krijgen alle twaalf missen een berichtje van een meisje dat bij de vorige verkiezing tweede werd. 'Ik wil jullie waarschuwen, het gaat niet eerlijk en er is sprake van seksuele intimidatie. Ik las het in de bus naar school en mijn maag draaide zich om,' zegt de 20-jarige studente.

De oud-deelneemster die het berichtje stuurt, zou aangifte hebben gedaan van seksuele intimidatie. Vervolgens zou ze op straat in elkaar zijn geslagen. De politie kan dat niet bevestigen. Advocaat Ramsaroep trekt haar verhaal in twijfel: 'Niemand heeft enige letsel bij haar kunnen zien en er is geen enkel bewijs of bevestiging van de politie dat zij inderdaad is mishandeld of zelfs dat aangifte is gedaan.'

Politieonderzoek

Volgens de advocaat was de oud-deelneemster een van de trainers van de missen van dit jaar. 'Ze heeft kortgeleden bij de organisatie aangeklopt voor financiële steun, maar zij kon helaas niet geholpen worden. Voorts zou de organisatie haar diensten na de Miss India Holland verkiezing niet meer nodig hebben. De organisator weet niet of er een verband is tussen deze afwijzing en zijn mishandeling en wacht de resultaten van het politieonderzoek af.'

Drie dagen voor de verkiezingsavond komen de missen bij elkaar om te bespreken hoe het nu verder moet. 'Van verschillende kanten kwamen dezelfde verhalen over de organisator, ook over voorgaande jaren. Meisjes die seks met hem hebben en voorgetrokken worden. Het moest wel waar zijn,' vertelt een van missen aan Omroep West. 'Ik dacht meteen: ik kan niet meelopen in een verkiezing die fake is.'

Smaad en lasterpraatjes

Volgens advocaat Ramsaroep heeft de oud-deelneemster de missen overgehaald om niet meer mee te doen, zodat ze zelf de organisatie kon overnemen. 'Deze dame beloofde aan de missen het evenement op een later moment te organiseren, zonder de organisator.' De beschuldigingen van seksuele intimidatie noemt hij 'smaad en lasterpraatjes'.

De meisjes gaan na de bijeenkomst op donderdag met gemengde gevoelens naar huis. 'We hadden allemaal twijfels, maar we hadden ook een contract getekend en wilden geen boete betalen.' Uiteindelijk besluiten vijf meisjes te stoppen. 'We zijn naar het juridisch loket geweest, hebben een docent om advies gevraagd en de politie gebeld. Die zeiden: je eigen veiligheid is belangrijk. En we voelden ons niet meer veilig. Er waren twee mensen in elkaar geslagen.'

Veiligheid nooit een issue geweest

De advocaat van de organisator laat weten dat de veiligheid van de missen nooit een issue is geweest. 'Veiligheid wordt als excuus gebruikt om de contractuele boetes en schadevergoeding te voorkomen, waarvoor zij zich ook binnenkort bij de rechter zullen moeten verantwoorden. Ze moeten wel iets bedenken om hun hachje te redden, want het contract, de boetes en hun aansprakelijkheid voor geleden schade zijn glashelder.'

De vijf missen schrijven op vrijdag -een dag voor de grote show- een brief aan de organisator en rijden met de auto naar het hotel waar ze met z'n allen zouden slapen. 'Eerst wilde ik de brief persoonlijk geven, maar hij is zo intimiderend. Ik heb de brief bij de hotelreceptie afgegeven,' zegt een van hen. 'Vrijdagavond laat kregen we een appje. Als we zaterdagochtend niet zouden komen, moesten we flink betalen.'

Dure kleding gekocht

De missen vertellen hun familie vrijdagavond dat ze niet meer meedoen aan de verkiezing. 'Dat was heel erg. Ik had al 2.000 euro uitgegeven aan kaartjes. Iedereen had dure kleding gekocht en dan gaat het niet door,' zegt de 21-jarige studente. 'Mijn vader zei het vanaf het begin al, ik vertrouw het niet. Nu moest ik hem zeggen dat hij gelijk had.'

De verkiezing op zaterdag 20 april gaat gewoon door met zeven missen. De organisator spant een rechtszaak aan. Advocate Santa Gopal staat de opgestapte finalisten bij: 'Hij eist een verbod op het doen van negatieve uitlatingen over zijn persoon, zijn bedrijf en de verkiezingen. En hij wil een rectificatie van alle reeds gedane uitlatingen via de media.'

Spannend

De rechtszaak dient dinsdag. Advocate Gopal heeft 120 pagina's aan getuigenverklaringen ingediend bij de rechter: 'We hebben voldoende verklaringen om de stelling van de meisjes te onderbouwen.' De twee opgestapte deelneemsters hebben er alle vertrouwen in. 'Natuurlijk is het spannend. We zijn nog nooit in de rechtbank geweest. En de organisator is er zelf ook, die hebben we helemaal niet meer gezien of gesproken.'

