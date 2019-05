Meterslange rijen bij ambassades in Den Haag voor Europese verkiezingen

Voor veel Europeanen die zich zondag in plaats van hun thuisland in Nederland bevinden, is het lang wachten voordat er een stembiljetje kan worden ingeleverd. Voor de Poolse en Roemeense ambassades in Den Haag stonden meterslange rijen met stemgerechtigden.

De hostess van de Poolse ambassade is in haar nopjes met de opkomst. 'We hebben natuurlijk te maken met verschillende dagen waarop verschillende landen een licensie hebben om hier te stemmen', zegt ze. 'We wisten van te voren niet precies hoe hoog de opkomst zou zijn, maar inmiddels lopen de aantallen in de duizenden'.

Het is zichtbaar dat de Europese verkiezingen leven bij de Poolse stemmers in Den Haag. Veel maken gebruik van de gelegenheid om er een gezinsuitje van te maken en hebben hun kinderen meegenomen. En bij de Roemeense ambassade moeten mensen uren wachten voor ze naar binnen mogen om hun stem uit te brengen. Toch dragen er veel een brede lach op het gezicht.

Behalve voor het Europarlement stemmen de Roemenen ook voor een referendum over maatregelen waarmee de Roemeense regering plegers van corruptie van vervolging wil ontslaan. Mogelijk is dat ook van invloed op de grote opkomst en de volharding van de Roemenen.

Amerikanen kijken mee

De gebeurtenissen rond de ambassades trekken veel bekijks. 'Wij zijn op bezoek vanuit de Verenigde Staten, maar hadden geen idee dat Europa nu in een verkiezing verwikkeld zat', vertelt de Amerikaanse voorbijganger Dave. Hij is met zijn vrouw een paar dagen op bezoek in Den Haag, en kijkt zijn ogen uit bij de Poolse ambassade. 'Bij ons komen de verkiezingen ook weer op gang, maar om er hier nu ook één meegemaakt te hebben is best bijzonder.'