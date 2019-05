Uitslag verkiezingen EP: PvdA ook in onze regio de grootste

In Den Haag is de Partij van de Arbeid bij de Europese Verkiezingen de grootste partij geworden. Het Forum voor Democratie, dat voor het eerst meedeed, haalde 11,3% van de stemmen. Nu ook in andere Europese landen de verkiezingen voor het Europees Parlement zijn afgerond (in Italië sloten de stembussen zondag om 23.00 uur) komen de officiële resultaten van de Europese Verkiezingen in Nederland ook naar buiten. Afgelopen donderdag ging Nederland naar de stembus.

Aan de hand van exitpolls werd eerder deze week al duidelijk dat de PvdA de verrassende winnaar zal worden. Voor een aantal partijen is het nog spannend of ze op een zetel kunnen rekenen: voor PVV, PvdD, SP en 50PLUS hing het daar nog om.

Hieronder de resultaten van gemeenten in onze regio, voor zover deze inmiddels bekendgemaakt zijn.

Bij de verkiezingen van het Europees Parlement in 2014 was D66 de grootste partij in Den Haag, die zakt 22,7% toen naar 10,1% nu.

In Zoetermeer behaalde het Forum voor Democratie maar liefst 15,9% van de stemmen. Maar ook daar werd de PvdA de grootste partij. De PVV zakte in Zoetermeer van 18,8% in 2014 naar 4,5% nu.

Studentenstad Leiden laat, niet geheel verrassend, Groen Links als grootste partij zien. Die partij stijgt daar van 14% in 2014 naar 21% nu. D66 duikelt ook in Leiden flink: van 25,8% naar 12,5%, terwijl nieuwkomer FvD 8% van de kiezers trekt. Ook Delft laat een vergelijkbare uitkomst zien.

In Alphen aan den Rijn is, net als onder meer Wassenaar en Voorschoten, de VVD de grootste partij. In Alphen komt de FvD op 11,9%, en daalt de PVV met 10%. Ook hier is D66 meer dan gehalveerd naar 6,4%.

Het CDA is de grootste partij in de gemeente Westland, ook al behaalde die partij er een lager percentage stemmen: van 25,7% naar 22,5%.

Gouda ziet ook de PvdA de meeste stemmen krijgen en ook daar lijken FvD en PVV stuivertje te wisselen, respectievelijk een winst van 10,1% en een verlies van 10,4%.

SP en PVV uit Europees Parlement

De PVV en de SP verdwijnen uit het Europees Parlement. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van de Verkiezingsdienst van het ANP. De PVV zit er nu nog met 4 zetels, de SP met 2. Wel blijkt uit gegevens van het ANP dat de PVV bij de doorgang van brexit dit jaar alsnog weer in het Europees Parlement terecht komt. Wanneer de Britten de Europese Unie verlaten, krijgt Nederland er namelijk drie extra zetels bij. Ook de VVD en GroenLinks zouden hiervan profiteren.

De PvdA is met 6 (van de in totaal 26 Nederlandse zetels in het Europees Parlement) als grootste partij uit de bus gekomen. De VVD volgt met 4 zetels, net als het CDA. GroenLinks en Forum voor Democratie krijgen er elk 3, ChristenUnie/SGP en D66 2 en 50PLUS en Partij voor de Dieren 1.