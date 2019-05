'Mooi dat we nu ook van experts deze erkenning hebben gekregen'

Enorm veel appjes, tweets, gelukwensen via de mail... Museum Boerhaave in Leiden is bedolven onder de felicitaties na het winnen van de titel 'European museum of the year', afgelopen weekend. Museumdirecteur Amito Haarhuis straalt maandag nog steeds van oor tot oor.

'Dit is een prijs voor alle aspecten van het museum, maar in het bijzonder voor de kwaliteit die we het publiek bieden. We zijn natuurlijk helemaal vernieuwd. Eind 2017 zijn we opnieuw opengegaan met een vernieuwde presentatie. De jury roemt de kunstzinnige manier waarop wij wetenschap communiceren.'

Hij wijst op de thematische manier waarop Boerhaave de presentaties heeft ingestoken. 'Veel meer om te verhalen, waardoor het onderwerp tot leven komt. Dit wordt ondersteund met de laatste technologie.'

Schot in de roos

De vernieuwing is dus een schot in de roos. 'We merkten dit al een beetje aan de bezoekers, van wie we hele positieve reacties terugkrijgen. We krijgen ook heel veel collega's van internationale musea op bezoek die aan het vernieuwen zijn en bij ons inspiratie willen opdoen. Dat is ook een groot compliment, als zoveel musea geïnteresseerd zijn in hoe jij het doet. Maar het is natuurlijk heel erg fijn dat we nu ook van een jury van experts deze erkenning, dit is namelijk de meest prestigieuze museumprijs in Europa, hebben gekregen.'

Om duidelijk te maken dat er iets te vieren is, heeft het Leidse museum een ballonnenboog voor de ingang geplaatst en werden bezoekers afgelopen weekend getrakteerd op wat lekkers. 'En we hebben deze week een pop-up tentoonstelling: 'Alle Einsteins', waarbij we voor het eerst alle 45 originele documenten die we van Einstein hebben in de collectie tentoonstellen voor het publiek.'

