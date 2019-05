Verdachte aanslagen op Delftse coffeeshops wil verklaring afleggen

Eén van de verdachten van de aanslag op twee coffeeshops in Delft wil een verklaring afleggen over zijn rol. Dat bleek maandag bij een pro formazitting in de rechtbank. De 41-jarige Michael B. blijft in voorarrest. Hij zal bij de rechter-commissaris een verklaring afleggen. Dat gebeurt achter gesloten deuren.

Tijdens de pro forma-zitting wilde B. nog niks zeggen, wat tot lichte teleurstelling leidde bij de rechtbank: 'Ik ben toch wel nieuwsgierig waar uw verklaring naartoe gaat, kunt u een tipje van de sluier geven,' vroeg de rechter. Maar B. deed er het zwijgen toe. Voor een uitgebreide verklaring was ook geen tijd. De officier van justitie zag meer in een verklaring bij de rechter-commissaris: 'Wij hebben allerlei vragen, die tot nu toe onbeantwoord zijn gebleven.'

B. is één van de twee verdachten die vastzitten voor aanslagen op 17 mei vorig jaar op twee coffeeshops in de Peperstraat en de Breestraat in Delft. In de vroege ochtend ontploften twee handgranaten voor de deur van de coffeeshops. Justitie denkt dat medeverdachte Dean P. reed en dat B. de granaten gooide.

Medeverdachte op vrije voeten

Dean P. (23) is eerder in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak op vrije voeten gesteld. Justitie heeft weinig bewijs tegen hem en P. ontkent alle betrokkenheid. Van B. is DNA gevonden, maar ook hij heeft tot nu toe weinig gezegd.

Michael B. zei maandag op zitting dat hij uitgebreid wil gaan verklaren. 'Ik kom met een tijdlijn vanaf 2000 tot heden,' zei hij tegen de rechter. In 2000 werd B. veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op drie Ieren, de zogenoemde Scheveningse badkuipmoord. De volgende pro forma zitting is op 20 augustus, de inhoudelijke behandeling van de zaak is op 10 en 11 oktober.