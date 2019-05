8 vragen over de ov-staking van dinsdag

In bijna het hele land rijdt er dinsdag geen bus, tram of trein. Er zal massaal worden gestaakt door ov-medewerkers. Naar verwachting wordt het heel druk op de weg. Maar wat kan je zelf doen om je hierop voor te bereiden? Omroep West zet de meest gestelde vragen over de ov-staking voor je op een rijtje.

Waarom wordt er eigenlijk gestaakt?

Het ov-personeel wil niet dat de pensioensleeftijd wordt verhoogd. De vakbonden willen dat deze leeftijd 66 jaar blijft en niet wordt verhoogd. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben te maken met fysiek en mentaal zwaar werk. Met de actie willen ze het kabinet tot concessies dwingen.

Wie doen er mee?

Naar verwachting doen alle leden van de vakbonden mee aan de staking. Twee op de drie ov-medewerkers is lid van een vakbond. Volgens vakbond FNV is het aantal chauffeurs en treinmachinisten dat niet meedoet aan de staking marginaal.

Dus geen trein, bus of tram?

In principe niet. Alleen in de Achterhoek wordt niet gestaakt en tussen Amsterdam en Schiphol rijden wel treinen. Dat heeft de rechter besloten na een kort geding van de luchthaven. De FNV verwacht dat er her en der nog wel iets zal rijden omdat Nederland veel vervoerders kent, maar adviseert hier niet van uit te gaan.

LEES OOK: Dinsdag wel treinen van Amsterdam naar Schiphol, maar niet vanuit Leiden

Maar ik kan toch even een ov-app checken?

Omdat bijvoorbeeld niet duidelijk is welke treinen er wel en niet zullen vertrekken, zal de informatie in de NS-app en de 9292-app bijvoorbeeld niet up-to-date zijn. Daar kan je dus niet op vertrouwen. De NS adviseert zelf om waar mogelijk thuis te blijven en niet naar het station komen.

Dan toch de auto?

Kan, maar de ANWB verwacht overvolle wegen dinsdag dus hou rekening met vertraging. Qua files is dinsdag sowieso de drukste dag van de week. Rijkswaterstaat verwacht een zeer drukke ochtend- en avondspits. Niet alleen vanwege de staking, ook wordt er dinsdag veel regen verwacht. Ook de ANWB adviseert om waar mogelijk thuis te blijven.

Maar ik heb geen auto?

Wellicht kan je met iemand meerijden? Hou de sociale media in de gaten, wie weet wordt daar een lift aangeboden. En wie weet kan je toch met iemand meerijden. Als je niemand kan vinden kan Omroep West misschien nog wel bijspringen. Stuur je verhaal naar online@omroepwest.nl of laat een berichtje achter op Facebook en wie weet komen wij je oppikken.

Wat kan je verder nog doen?

Kan je eventueel een dagje thuiswerken of die belangrijke afspraak toch naar een andere dag verzetten? Dat vindt die ander misschien ook wel heel fijn. Als je dinsdag echt op je werk of opleiding wordt verwacht, kan je wellicht bij een collega of medestudent gaan logeren. Een aantal universiteiten en hogescholen heeft al tentamens verplaatst, maar dat verschilt per onderwijsinstelling. Bij de Universiteit Leiden gaan de tentamens van de faculteit Rechtsgeleerdheid dinsdag bijvoorbeeld wel door.

LEES OOK: Opleidingen komen studenten tegemoet tijdens ov-staking, maar niet overal

Is dit de laatste staking?

Dat is nog niet duidelijk. Woensdag volgt een landelijke pensioenactiedag waarbij werknemers uit andere sectoren zoals de metaalsector het werk neerleggen. Als er op 1 juli geen pensioendeal is, stijgt de aow-leeftijd per 2020 naar 66 jaar en 8 maanden. Dat willen de vakbonden voorkomen.