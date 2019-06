Van Grijze Jager, Huub van der Lubbe en een escaperoom, hier zijn de leukste kinderboekenfestivals

Voor de boekenwurm of juist om je kind aan het lezen te krijgen. De komende weken zijn er in de regio speciaal voor de jongere lezer verschillende boekenfestivals. Van Grijze Jagerdag tot CSI speurderactiviteiten, er is van alles te doen en het levert genoeg inspiratie op voor een zomer vol verhalen.

Zaterdag 8 juni - Grijze Jagerdag



Boogschieten als de beste, onzichtbaar zijn in je mantel en koffie met honing drinken. Dat zijn ingrediënten van de populaire boekenreeksen Grijze Jager en Broederband van de schrijver John Flanagan. Wil je als een van je helden Will, Maddie of Halt uit de boeken rondlopen of een Broederband vormen, dat kan tijdens de Grijze Jagerdag op het Archeon.

De schrijver John Flanagan is ook aanwezig en presenteert zijn nieuwste Grijze Jagerboek.

De hele dag zijn er activiteiten. Je kunt onder andere boogschieten, zwaardvechten en er is een Grijze Jager Theatershow in de Arena.



Locatie: Archeon

Archeonlaan 1

Alphen aan den Rijn

Tijd: 10.00 – 17.00 uur

Kijk hier voor toegangskaarten

Kijk hier naar een impressie van de Grijze Jagerdag 2018





Zondag 9 juni - Boekids UP

Gelijkheid en diversiteit zijn actuele thema’s voor de jongere van nu. De Amerikaanse Renée Watson, Engelse Katherine Rundell en Nederlandse Abdelkader Benali bespreken in het Engels, hoe deze thema’s in Young Adult- en kinderboeken worden gebruikt.

De Taalstaat: Radiopresentator Frits Spits, een van de bekendste radiomakers van interviewt Huub van der Lubbe en Janne Schra over hun muziek. De twee zingen een aantal nummers en vertellen over hun werk.

Het Boekids festival duurt dit jaar twee dagen. Het programma is gesplitst in Boekids UP, een onderdeel voor Young Adults (YA) en Jeugdfestival Boekids, dat zich meer richt op de jongere lezer.

Kijk hier voor het hele programma

Locatie: Theater de Regentes

Weimarstraat 63, Den Haag

Tijd: 19:00 – 22:00 uur

Kijk hier voor toegangskaarten

Maandag 10 juni - Jeugdfestival Boekids



Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun begeleiders is er een programma vol verhalen, muziek, films, workshops, multimedia en beeldende kunst. Van de muzikale vertelvoorstelling Lampje door Gouden Griffel-winnares Annet Schaap tot een workshop Leren demonstreren. Er is zelfs een Escape Room. En ook is er de feestelijke prijsuitreiking van de landelijke dichtwedstrijd Kinderen & Poëzie. Duizenden kinderen tussen de 6 en 12 stuurden jaar hun zelfgeschreven gedicht in.

Kijk hier voor het hele programma



Locatie: Theater de Regentes

Weimarstraat 63, Den Haag

Tijd: 12.00 - 17.00 uur

Kijk hier voortoegangskaarten

Dit was het Boekidsfestival in 2018



Zaterdag 15 juni - Kinderboekenmarkt In de Wolken

De Voorburgse kinderboekenwinkel In de Wolken bestaat 20 jaar en dat wordt gevierd. Verschillende kinderboekenhelden zoals de Gruffalo en Dikkie Dik komen langs. Draai een rondje in de oud-Hollandse draaimolen en laat je schminken. Of ga samen met mol ontdekken wie er op zijn hoofd heeft gepoept.

Kijk hier voor het programma

Locatie: In de Wolken

Herenstraat 167, Voorburg

Tijd: 12.00 – 17.00

Toegang gratis

Zaterdag 22 juni - 'Onder spanning'

In Gouda organiseert de bibliotheek in de Chocoladefabriek een zomerfestival met de intrigerende naam 'Onder Spanning'. Voor jong en oud is er van alles te beleven. Je kan naar een spannend verhaal luisteren en meeschrijven aan een thriller. Kinderen kunnen aan de slag in het CSI-lab, meedoen met een spannende speurtocht en griezelen met een virtual reality bril. Simone van der Vlugt komt langs, de thrillerschrijfsters verkocht al twee miljoen boeken.

Kijk hier naar het hele programma

Locatie: Chocoladefabriek

Klein Amerika 20, Gouda

Tijd: 9.00 - 17.00 uur

Kijk hier hoe je aan kaarten komt

Geweest:

Zondag 2 juni - Kinderboekenparade

Het Haagse Kinderboekenmuseum trapt af met de Kinderboekenparade. Op dit festival staan veel schrijvers zoals Tosca Menten, bekend van de populaire Dummy de Mummy-serie, Arend van Dam die meer dan 75 kinderboeken schreef en Paul van Loon die de Nederlandse kinderliteratuur Dolfje Weerwolfje schonk.

Verder zijn er de hele dag activiteiten, je kan dansen als Rupsje-nooit-genoeg, samen met schrijfster en illustratrice Mylo Freeman Egyptische portretten schilderen of een zelf molensteenkraag maken. De Kinderboekenparade is meteen de aftrap voor de viering van 25 jaar Kinderboekenmuseum.

Kijk hier voor het hele programma

Locatie: Kinderboekenmuseum

Prins Willem-Alexanderhof 5 (naast Centraal Station), Den Haag

Tijd: 11.00 – 17.00 uur

Kaarten: Het festival en het Kinderboekenmuseum zijn op 2 juni gratis toegankelijk.