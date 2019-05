Justitie vordert camerabeelden van kliniek in onderzoek naar moordverdachte Thijs H.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg wil de camerabeelden van een ggz-kliniek waar moordverdachte Thijs H. op te zien is. De kliniek weigert de beelden af te geven, vanwege het medisch beroepsgeheim. De rechter beslist dinsdag over het verzoek van het OM. Hagenaar Thijs H. zit vast op verdenking van drie moorden; één op een vrouw in de Scheveningse Bosjes en twee op wandelaars op de Brunssummerheide.

Het OM wil in het kader van het onderzoek de camerabeelden zien: 'We hebben de beelden gevorderd bij de ggz-kliniek. De rechter beslist morgen over dat verzoek.'

Thijs H. werd behandeld in een ggz-kliniek van Mondriaan in Maastricht. Waarvoor hij werd behandeld en hoe lang hij er zat is niet bekend. De 27-jarige student woonde sinds kort in Den Haag en studeerde aan de TU Delft.

Scheveningse Bosjes

Op 4 mei zou hij een vrouw die haar hondjes uitliet in de Scheveningse Bosjes hebben omgebracht, een paar dagen later zou hij hebben toegeslagen op de Brunssummerheide in Zuid-Limburg. Thijs H. groeide op in Limburg.

De rechtbank in Limburg beslist dinsdag rond 13:00 uur of de kliniek de camerabeelden aan justitie moet geven.