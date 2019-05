ADO start zoektocht naar nieuwe directeur: 'Kwaliteit net zo belangrijk als snelheid'

ADO Den Haag is de zoektocht gestart naar een nieuwe algemeen directeur. Twee weken nadat Mattijs Manders bekend maakte per 1 juli te vertrekken naar de Eredivisie C.V., heeft de club de procedure bepaald die moet leiden naar de geschikte opvolger van Manders.

Waar United Vansen, de Chinese grootaandeelhouder van ADO, in een persbericht beweerde dat er 'op korte termijn een zeer capabele opvolger gevonden zal worden', houdt Ad Melkert een slag om de arm. 'Kwaliteit is minstens zo belangrijk als de snelheid', aldus de voorzitter van de Raad van Commissarissen van ADO, die niet veel kwijt wil over de toekomstige directeur.

'Ik begrijp dat men graag wil weten wie het wordt maar daar is op dit moment nog niets over te zeggen. We hebben met de RvC de procedure opgesteld waarmee we op zoek gaan naar de juiste kandidaat. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend, ik kan nu nog geen termijn aangeven', aldus Melkert, die niet wil bevestigen dat ADO eerst een interim-directeur aanstelt. Mattijs Manders verklaarde vorige week tegen Omroep West dat wel een goede optie te vinden, zodat de club in alle rust op zoek kan naar een definitieve directeur. Manders is nog tot 1 juli werkzaam als directeur van ADO Den Haag.