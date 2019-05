Hagenaar richt jachtgeweren op groepje jongens

Een 50-jarige man uit Den Haag is dit weekend aangehouden in Friesland nadat hij een groepje jongens had bedreigd met een jachtgeweer. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in Dokkum. Er zou geen aanleiding zijn geweest voor de bedreiging, zo meldt de politie.

De man bedreigde de jongens in het centrum van Dokkum en sloeg één van hen daarna op zijn achterhoofd met de kolf van het jachtgeweer. Daarop wist een andere jongen het wapen van de man af te pakken en in een gracht te gooien. De Hagenaar pakte vervolgens een tweede jachtgeweer uit zijn auto en richtte dat ook op de jongelui. Daarna ging hij er in zijn auto vandaar.

Korte tijd later kon de man worden aangehouden even buiten Dokkum. Hij zit vast. Het geweer dat door één van de jongens in de gracht was gegooid, is door duikers weer boven water gevist. De politie onderzoekt beide wapens.