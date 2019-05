Statenlid Forum voor Democratie stemt op SGP

Tien van de elf FvD-Statenleden brachten hun stem uit op lijstduwer Theo Hiddema. Het elfde Statenlid dat niet op de eigen partij stemde, stemde dus op de SGP. En dat is volgens de Zuid-Hollandse FvD-voorman Rob Roos geen toeval: 'We hadden wat zetels over. Daar wordt over onderhandeld, zoals elke partij doet', zegt hij tegen Omroep West. 'We steunen in ieder geval de SGP in de Eerste Kamer en dan hebben we in ieder geval wat steun aan de rechterkant. We hebben overal over nagedacht.'

De Zuid-Hollandse fractie van FvD heeft geen enkele stem gegeven aan de lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Henk Otten. Die maakte onlangs openlijk ruzie met partijleider Thierry Baudet. Roos wil niet veel zeggen over het stemgedrag van zijn fractie: 'We zijn fan van Hiddema. Hij kan de plek in de Eerste Kamer nu niet accepteren, omdat hij in de Tweede Kamer zit. Maar als hij ooit de Tweede Kamer verlaat, kan hij misschien zijn senaatszetel opeisen.'

Landelijke uitslag

Landelijk krijgt de VVD net zo veel zetels in de Eerste Kamer als Forum voor Democratie. Beide partijen komen uit op twaalf zetels. De uitslag is verder als volgt: CDA 9 zetels, D66 7, PVV 5, SP 4, PvdA 6, GroenLinks 8, ChristenUnie 4, 50PLUS 2, Partij voor de Dieren 3 en Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) 1 en SGP 2.

LEES OOK: Dit is de stand van zaken in de onderhandelingen over een nieuw provinciebestuur