Overlast hangjongeren in Haags bos afgenomen door inzet hondenuitlaters

De overlast in de Nieuwe Scheveningse Bosjes in Den Haag is het afgelopen jaar flink afgenomen door de inzet van een groep hondenbezitters. Hangjongeren vernielden bankjes en bomen, er werd brand gesticht en op veel plekken lag afval. Omwonenden en hondenuitlaters trokken aan de bel bij de politie en met succes. Door de inzet van boswachters, handhavers en de hondenuitlaters zelf gaat het veel beter in het bos aan de rand van de wijk Belgisch Park.

'Brandjes in prullenbakken, racistische leuzen op bankjes, en takken die van bomen werden getrokken en in brand werden gestoken. Ik heb het allemaal gezien en op de foto gezet,' zegt hondenbezitter Johanna Bongers. Samen met Ingrid Zonne, die ook regelmatig met haar hond door het bos liep, stapten ze naar de politie en de gemeente om de overlast aan te kaarten.

'Dat werd geweldig opgepakt,' zeggen de vrouwen een jaar later, 'we hebben het vertrouwen in de politie weer teruggekregen.' De politie schakelde boswachters en extra handhavers in, maar vroeg de hondenbezitters om zelf ook een steentje bij te dragen. 'We zijn preventief gaan wandelen. We hebben wandelschema's gemaakt en hebben alles gemeld wat we zagen in een whatsappgroep,' vertelt Ingrid Zonne.

Waakzaam blijven

'We hebben bijvoorbeeld foto's gemaakt van kentekens van scooters, die natuurlijk niet in het bos horen. We hebben nooit mensen op heterdaad betrapt, maar de politie kon wel wat met onze informatie.' De inzet van politie, gemeente en omwonenden heeft geholpen. 'Er is minder overlast, maar we realiseren ons dat we waakzaam moeten blijven,' zegt Zonne. 'En ik hoop dat handhavers en boswachters blijven samenwerken.'

Een deel van de 25 hondenbezitters die meedoen is maandag naar het bos gekomen, omdat de politie hen wil bedanken voor hun inzet. Ze krijgen een hondenpenning van de wijkagent. De Haagse burgemeester Krikke komt de hondenuitlaters allemaal persoonlijk bedanken. 'Een voorbeeldinitiatief voor andere bosgebruikers.'