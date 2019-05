'Deze week duidelijkheid over formatie provinciebestuur'

Er komt deze week 'meer duidelijkheid' over de formatie van het provinciebestuur van Zuid-Holland. Dat zegt de Zuid-Hollandse Forum voor Democratie-voorman Rob Roos tegen Omroep West. Dan zou duidelijk moeten worden of een vierde partij zich aansluit bij het 'motorblok' FvD, VVD en CDA.

Na twee weken gesprekken te hebben gevoerd, kwamen Forum voor Democratie, VVD en CDA in Zuid-Holland begin mei tot een akkoord. Maar helemaal waren ze er nog niet. Want om een meerderheidscoalitie te smeden, hebben de partijen nog drie zetels nodig. En daarom wordt er gezocht naar samenwerking met andere partijen.

Informateur Hans Wiegel heeft gesproken met fractieleiders van verschillende partijen om te kijken of hij een meerderheid in de Provincale Staten kan vormen, zodat de formatie eindelijk afgerond kan worden. 'Dat duurt langer dan ik zou willen, zoals ik al eerder heb aangegeven', aldus Roos. 'We merken dat de andere partijen ook graag duidelijkheid willen. En ik hoop dat we daar deze week duidelijkheid over gaan krijgen.'

Vierde partij bij het 'motorblok'



Roos schat de kansen positief in: 'Het zou wel eens een 'ja' kunnen zijn, dus dat we verder gaan met de formatiebesprekingen. Maar als het een 'nee' is, dan weet ik niet goed wat de volgende weg is. In ieder geval zal er deze week meer duidelijk gaan worden, dus er komt enige versnelling in.'

LEES OOK: Statenlid Forum voor Democratie stemt op SGP