Zuid-Holland zet zich schrap voor grote ov-staking

De student heeft morgen tentamen staatsrecht. 'Mijn fietsband is lek en normaal gesproken zou ik met het ov naar het tentamen gaan, maar nu moet ik mijn huisgenoten lief aankijken zodat ze mij een fiets lenen', aldus de jongen.

Ook sommige docenten van de universiteit zetten vraagtekens bij het besluit van de faculteit: 'Ik ben toevallig ook deels aan de Hogeschool van Amsterdam verbonden', aldus de docent. 'Daar gebeurt dat niet. En ik denk dat het wel verstandig was geweest de studenten hier wat meer in te accomoderen.'

Conservatorium-studenten blijven wel een dagje thuis

De School voor Jong Talent van het Conservatorium in Den Haag pakt het anders aan: 'Van onze studenten komt maar dertien procent uit de regio Den Haag, dus de rest moet een stukje reizen om hier te komen. Dat wordt dus helemaal niets, dus cancelen we de boel', zegt directeur Jan van Bilsen.

De studenten van het Conservatorium zijn - uiteraard - wel blij met zo'n dagje vrij. In tegenstelling tot de docenten, want er moeten allerlei activiteiten afgezegd worden. 'Dat willen we natuurlijk niet', aldus de directeur. 'Voor ons is is het knap waardeloos, om het zo maar te zeggen'.

Drukte op de wegen

Rijkswaterstaat verwacht dat het dinsdag op de weg drukker is dan gebruikelijk, vooral op de wegen rond Schiphol. Vanwege de staking, maar ook omdat de spitsen op dinsdagen altijd al druk zijn. Verder wordt er wisselvallig weer voorspeld, met in de middag in het oosten en zuiden van het land stevige buien met onweer.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten niet naar Schiphol te reizen of niet over de A4 te rijden. Er worden extra weginspecteurs ingeschakeld om de doorstroming en veiligheid te bewaken.

