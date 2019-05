'Quick Boys en VVSB moeten eerst maar eens winnen voordat we over een onderling duel gaan praten'

Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken nog meer spelen in het (amateur)voetbal. Deze week het kampioenschap van Ter Leede en de rol van Tommy Bekooij bij de nacompetitiewedstrijden van VVSB.

Willem, Alweer de laatste analyse van het seizoen. Wat is jou dit jaar het meest opgevallen?

'Toch wel het vroeg afhaken van Rijnsburgse Boys in de titelstrijd. Katwijk heeft langer meegedaan. Maar daar is het seizoen ook uitgegaan als een nachtkaars.'

'Maar positieve dingen waren er ook. Het kampioenschap van Noordwijk als debutant vind ik heel knap. Scheveningen dat zich boven verwachting op tijd veilig speelt. Dat zijn wel de dingen die opgevallen zijn.'

En bijvoorbeeld VVSB dat een uitstekende tweede seizoenshelft heeft gespeeld?

'Ja, ook dat was opvallend! Daar was wel de eerste seizoenshelft niet goed. En het was in de tweede seizoenshelft naar mijn belevening ook te wisselvallig.'

'Daarnaast moeten we ook van die jong elftallen af. Die BVO’s (betaald voetbalorganisaties red.) doen maar wat. Dan gaat Vitesse nu weer stoppen. Daardoor degradeert Sparta gelukkig niet. Dat vind ik wel gek. Als Vitesse niet weg was gegaan, dan was Jong Sparta als tiende of elfde gedegradeerd omdat Jong Volendam kampioen is geworden in de derde divisie. Het is een competitie in een competitie. Daar moeten we vanaf. Weg ermee!'

Je was afgelopen zaterdag bij VVSB – FC Lienden…

'Als je praat over opvallende zaken, dan was dat die wedstrijd wel. In al die jaren dat ik dit werk doe, heb ik dit nog nooit meegemaakt. Dat verliezen eigenlijk beter zou zijn dan winnen.'

'Bij Lienden zag je dat terug. Die hebben er niets aangedaan. VVSB heeft er nog wat van proberen te maken.'

'Lienden zit nu in de nacompetitie in de op papier zwakkere kant. Maar wie garandeert nu dat Lienden erin blijft? Niemand! Het heeft allemaal niet zoveel zin.'

'Ik kan me vinden in Eric Meijers zijn woorden. Ze moeten vier wedstrijden alles geven en dan mag er niet veel fout gaan. Dat geldt natuurlijk ook voor Quick Boys.'

Komt Tommy Bekooij niet in een lastige positie?

'Ja! Dat geldt trouwens ook voor die jongen van Quick Boys. Chima Bosman, die verdediger. Dat zouden elkaars tegenstanders wel eens kunnen worden. Als het zover komt.'

'Ik heb Tommy daar op de radio over gesproken. Ik kan me voorstellen dat hij in een lastige positie komt. Wat kan hij dan nog goed doen?'

'Ik probeerde hem nog iets in de mond te leggen. Stel het is twee minuten voor tijd en de stand is gelijk. Je loopt alleen op de keeper af. Wat dan? Daar kon hij niet echt antwoord op geven. Het was ook een kutvraag van mij. Dat is gewoon heel moeilijk voor hem.'

'Het is hetzelfde als bij die trainer van De Graafschap: Henk de Jong tegen Cambuur. Die speelde alleen zelf niet. Die heeft na de aftrap nog weinig invloed. Alleen met zijn wissels. Dat is wel iets anders.'

'Maar laten we wel wezen. We gaan er nu vanuit dat die wedstrijd er komt. We zitten allemaal wel door te rekenen. Wie zegt dat ze de finale halen? Die finale kan ook OSS 1920 tegen Hoek zijn. Die clubs staan er niets voor niets. RKC werd tiende volgens mij in de eerste divisie. Het zegt allemaal niets.'

'Het zijn gewoon twee wedstrijden en de beste gaat door. Niemand heeft de garantie dat het VVSB en Quick Boys zijn die doorgaan. We hopen het wel, maar we weten het niet. Iedereen heeft het over de wedstrijd: VVSB – Quick Boys, maar dat is op zijn zachts gezegd voorbarig.'

Dan gaan we naar Ter Leede. Die spelen volgend seizoen sowieso in de derde divisie. Ze werden kampioen tegen FC 's Gravenzande.

'Dat zat er wel een beetje aan te komen. Dat is alleen maar goed voor het voetbal in de streek. Ter Leede heeft de ambities om mee te kunnen in de derde divisie. Nu ze promoveren, zullen er wel weer mensen zijn die wat extra’s willen doen.'

'Er komt ook een nieuwe trainer en een nieuwe assistent-trainer. Er vertrekken spelers en er komen spelers bij. Hoe ze het gaan doen in die derde divisie is niet te voorspellen.'

Komende donderdag speelt Ter Leede weer tegen ’s Gravenzande. Dan staat de regionale bekerfinale op het programma. Is die wedstrijd belangrijk?

'Niet belangrijk. Zeker voor Ter Leede niet meer. Dat is een troostprijsje. Je plaatst je voor de grote beker. Maar dat heeft Ter Leede al gedaan.'

Hans Kraay junior heeft voor twee jaar bijgetekend bij Fox. Zien we hem nog ooit terug in het amateurvoetbal?

'Het is onvoorspelbaar. Dit is leuk voor Hans. Maar het was ook altijd leuk als je Hans tegenkwam langs het veld. Hij was altijd goed benaderbaar. Hij zit goed bij Fox. Geen idee of hij ooit nog trainer wordt.'

Heb je nog iets van de onrust bij FC Lisse meegekregen?

'Dat gaat natuurlijk over de positie van Robbert de Ruiter. Ik ga daar heel weinig over zeggen. Ik heb contact gehad met Robbert. Die heeft wel even wat anders aan zijn hoofd.'

'Er komt een tijd dat je afscheid moet nemen van je ouders. Daar zit Robbert nu mee. Zijn vader ligt slecht. Dan ben ik niet degene die gaat praten over onrust bij Lisse. Dat is dan allemaal niet belangrijk.'

Is je nog wat opgevallen Willem?

'Ik zag een berichtje langskomen, dat Wesley Sneijder bij zijn oude clubje in Utrecht was: DSHC. Hij stond juichend naast het veld toen ze kampioen werden. Zijn broertje speelt in dat team. Dat vond ik dan wel weer leuk.'

En dat doelpunt van de scheidsrechter?



'De scheidsrechter is een dood element. Hij mag niet eens affluiten. Je moet het zien als de paal of cornervlag. Die scheids zal nog wel een keer of drie nadenken. Stond ik positioneel wel goed?'

Oja, wat ik ook nog wil zeggen. Rowdy van der Putten, voor het derde jaar op rij topscorer van FC Lisse. Hij loopt al een paar jaartjes mee. Ik heb ook verslag gedaan toen zijn vader nog speelde. Maar ook die jongen van Wajer van Ter Leede, Steven. Zijn vader heb ik ook nog zien spelen. Zo zijn er nog veel meer spelers waarvan ik zowel de vader als de zoon heb zien spelen.'

