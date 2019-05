West Wekker: Landelijke ov-staking en uitspraak over missverkiezing

Wat kun je vandaag verwachten?

Personeel in het openbaar vervoer legt massaal het werk neer als protestactie tegen het verhogen van de pensioenleeftijd van 66 jaar. Daarom rijden er nauwelijks tot geen bussen, treinen en trams. We volgen de staking op de voet. Daarnaast helpen we reizigers die door de staking niet op hun plaats van bestemming kunnen komen. We rijden met een Omroep West-wagen door de regio en pikken mensen op en zetten hen af.

De rechter doet vandaag uitspraak in het kort geding dat de organisator van de Miss India Holland-verkiezing in Den Haag heeft aangespannen. Vijf van de twaalf finalisten kwamen 20 april niet opdagen in het World Trade Center. Ze schreven een brief aan de organisator, waarin ze uitleggen dat er sprake is van seksuele intimidatie en gesjoemel. Hij is woest en beschuldigt de 'missen' van het verspreiden van leugens.

De jaarlijkse North Sea Regatta gaat vandaag weer van start. Een vijftigtal zeilboten vertrekt vanavond om 19.00 uur van Scheveningen richting de Engelse havenstad Harwich. Het eerste onderdeel is de zogeheten vuurschepenrace, een tocht van 110 zeemijl, ofwel ruim 203 kilometer. Dit is voor Nederlandse wedstrijdzeilers één van de hoogtepunten op de kalender.

Het weer: Eerst vrij veel bewolking en enkele buien, lokaal met onweer. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten steeds droger en breekt de zon vaker door. Bij een meest matige noordenwind wordt het frisser dan gisteren met 14 tot 16 graden. In de avond en nacht naar woensdag koelt het sterk af met lokaal vorst aan de grond.

Wie biljetten van honderd of tweehonderd euro in handen krijgt, moet niet gek opkijken als de briefjes smaller zijn dan voorheen. Vanaf dinsdag zijn nieuwe coupures van kleiner formaat in omloop. Ze kunnen zo gemakkelijker gesorteerd en verwerkt worden door machines, passen beter in de portemonnee en gaan volgens de Europese Centrale Bank daardoor langer mee.

Artsen moeten bij vermoedens van misdrijven de politie sneller inseinen. Nu is het medisch beroepsgeheim vaak een te groot obstakel. Dat meldt het AD, dat een rondgang hield bij politiebonden, nabestaanden en in de politiek. Zaterdag meldde de krant dat de naam van Thijs H. op basis van het medisch beroepsgeheim niet meteen aan de politie was doorgegeven, ondanks dat zijn behandelaars hem serieus verdachten van de moorden op de Brunsummerheide en in De Scheveningse Bosjes.

Ruim de helft van de Nederlanders is te spreken over zijn financiële situatie. Zij noemen die goed of zeer goed. Een op de twintig Nederlanders omschrijft zijn situatie als slecht of zeer slecht. Dat meldt overheidsplatform Wijzer in Geldzaken op basis van eigen onderzoek.

