'Heel rot, maar dit is ons enige middel', ov-personeel staakt voor beter pensioen

De grootste ov-staking die Nederland in tientallen jaren heeft gekend, is begonnen. Met de acties die tot dinsdag middernacht duren, hopen de bonden het kabinet op de knieën te krijgen om 'een fatsoenlijk pensioen' af te dwingen. Verwacht wordt dat de staking grote gevolgen zal hebben voor iedereen die dinsdag ergens naartoe moet.

Bij de HTM in Den Haag zaten dinsdagochtend rond 6.30 zo'n veertig mensen aan de koffie. Onder hen FNV-bestuurder Eric Vermeulen. 'We staken omdat er snel iets moet gebeuren dat onze pensioenen moet redden', legt hij uit. 'De pensioengerechtigde leeftijd staat nu op 66 jaar', legt hij uit. 'Op 1 juli dreigt die nog verder op te schuiven. Het risico bestaat dat dadelijk 70-jarigen bussen rondrijden. Terwijl ze dat lichamelijk en geestelijk eigenlijk niet kunnen.'

De grens ligt onder de 65, benadrukt Vermeulen. 'Daarom willen we de vroegere regeling voor vervroegd pensioen terug. Dit is lichamelijk en geestelijk zwaar werk dat je de 66 al moeilijk haalt.'

Twee vingers in de neus

Dit bevestigt buschauffeur Hans Groos. Hij wijst onder meer op de onregelmatige werktijden. 'Om 4.00 of 5.00 uur opstaan, 's avonds en 's nachts rijden, in de weekenden... Vroeger kon je met twee vingers in de neus rijden, maar tegenwoordig worden de straten steeds smaller gemaakt. Dat valt niet mee met een bus van twaalf meter. Dit is gewoon een heel zwaar beroep. Dit werk gaat je niet in je koude kleren zitten.'

Groos is nu 57 jaar oud. 'Ik zou moeten doorwerken tot mijn 68e', vertelt hij. 'Zoiets trek je niet.' Hij wijst op de hartklachten waar veel van zijn collega's mee kampen. 'Wj willen gezond de eindstreep halen om daarna nog even van ons pensioen te kunnen genieten. Dat wordt ons in de huidige constructie ontnomen.'

Connexxion

In de loop van de ochtend kreeg hij bij de HTM gezelschap van personeel van Connexxion. Die stonden buiten te staken, onder een tentje in de regen.

'Hun werkgever verbood hen om in de bedrijfsruimte te verblijven', vertelt FNV-voorman Vermeulen. 'Omdat zij het lef hebben om te staken. Middeleeuws, ik vind dat te gek voor woorden.' Buschauffeur Groos knikt: 'Dus hebben we hen maar hier uitgenodigd.'

'Bijna honderd procent actiebereidheid'

Het overleg over het pensioenstelsel tussen de bonden en het kabinet klapte eind vorig jaar. De bonden eisen onder meer dat de AOW-leeftijd wordt bevroren en pensioenen meestijgen met het prijspeil. Verder pleiten ze voor 'een pensioen voor iedereen', dus ook voor zelfstandigen. En mensen die zwaar werk doen, moeten eerder kunnen stoppen.

Vermeulen spreekt over 'bijna honderd procent actiebereidheid'. 'Je moet nu opkomen voor je rechten en pensoen', benadrukt de FNV-bestuurder. Hij hoopt dat het kabinet na deze actie gaat bewegen. 'Als we verder moeten gaan actievoeren, blijft het niet bij één dag, denk ik...'

Achter elkaar aan sukkelen

Vanwege de ov-staking reizen veel mensen deze dinsdag met de auto. Daardoor is het op de weg drukker dan normaal. Niet alleen op de snelwegen, maar ook op de N-wegen. De ochtendspits begon ook eerder dan gebruikelijk. De regen is volgens de ANWB een extra belemmerende factor. 'Maar van een infarct is geen sprake', benadrukt woordvoerder Cees Quax. 'Er zijn nergens echt grote problemen, er zijn ook opvallend weinig aanrijdingen. Het is een beetje achter elkaar aan sukkelen'

Mensen is aangeraden om deze dinsdag zoveel mogelijk samen te reizen. Wie in de problemen komt door de ov-staking kan ook de hulp van Omroep West inroepen. Heb jij een belangrijke afspraak die je echt niet kunt missen? Mail dan naar online@omroepwest.nl, vertel je probleem en laat weten waar we je op moeten pikken en af moeten zetten en wie weet nemen we contact op om je een lift te geven.

Dupe

Buschauffeur Groos beseft dat reizigers de dupe zijn van de staking. 'Ik vind het heel rot, maar dit is ons enige middel', benadrukt hij. 'Maar we hebben het van tevoren aangegeven, dus mensen konden hier op anticiperen.'

