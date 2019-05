Man verstuurt kilo's drugs in friteuse en printers

Een 22-jarige man uit Bodegraven is dinsdagochtend aangehouden omdat hij drugs verstuurde via postpakketten. Hij verstopte de kilo's drugs in elektrische apparaten.

Het zogenoemde postpakkettenteam van de politie was op zoek naar de man, nadat in januari een pakket met een printer gevuld met enkele kilo’s MDMA werd gevonden in een postsorteercentrum. Dit pakket was aangeboden in Alphen aan den Rijn. Daarna werden nog meer van dit soort pakketten onderschept. Die waren aangeboden in Bodegraven, Leiden, Reeuwijk en Gouda. Via camerabeelden kwamen agenten de man uit Bodegraven op het spoor. In zijn huis vonden agenten drugs en verpakkingsmaterialen.

De man verstuurde de pakketten onder meer naar Nieuw-Zeeland, Australië en Kroatië. Als hij de pakketten inleverde, deed hij dit meestal in dozen van elektronicabedrijven. 'In de doos zat dan ook daadwerkelijk een printer, of een friteuse of airfryer, maar die bleek vervolgens gevuld met sealbags met honderden grammen tot enkele kilo’s drugs', laat een politiewoordvoerder weten. De inhoud varieerde van pillen, tot cocaïne en ketamine. Als retouradres was meestal een bedrijf in elektrische apparaten of een printshop opgegeven. Die adressen waren vals. In één pakket was de aftershave van een bekend cosmeticamerk vervangen door amfetamine.