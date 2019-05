Zonnepanelen World Forum uitgeschakeld voor betere beveiliging

Op de Global Entrepreneurship Summit die volgende week van maandag tot woensdag wordt gehouden is Ivanka Trump, dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, de hoofdgast. Daarnaast staan onder meer minister Sigrid Kaag, prins Constantijn en de Amerikaanse minister Mike Pompeo op de sprekerslijst. Het driedaagse evenement wordt door koning Willem-Alexander en koningin Maxima geopend.

De vele hooggeplaatste gasten maken het noodzakelijk dat het World Forum optimaal beveiligd moet worden. Het naastgelegen Novotel-hotel heeft op het dak een C2000-politiescanner gekregen. Deze zender kon echter niet gebruikt worden, omdat het signaal gestoord werd door de zonnepanelen die op het dak van het World Forum liggen.

Richtantenne

Voorzitter Ruurd Abma van de coöperatie Zon op World Forum, de eigenaar van de panelen, legt uit wat het probleem is. 'Bij het testen van de scanner merkte de politie ruis en konden ze het signaal niet goed ontvangen. Wij moesten onze zonnepanelen uitschakelen, waarna het systeem wel werkte, dus waarschijnlijk kwam de ruis inderdaad door onze zonnepanelen.'

Het Agentschap Telecom is verantwoordelijk voor het toezicht op het frequentiegebruik in Nederland en heeft daarom exploitant Zon op World Forum de opdracht gegeven de zonnepanelen uit te schakelen. 'Het is de eerste keer dat we zonnepanelen uit hebben moeten laten schakelen voor de beveiliging van een evenement', verklaart een woordvoerder van het Agentschap.

Optimizers

Het Agentschap legt uit dat niet de zonnepanelen zelf de oorzaak van de storing zijn, maar dat bij de installatie waarschijnlijk gebruik gemaakt is van verkeerde producten. Zo zijn er bij de aanleg van zonnepanelen onder meer omvormers en optimizers nodig om er voor te zorgen dat de gewonnen energie gebruikt kan worden en dat de opbrengst zo hoog mogelijk is. Volgens het Agentschap voldoen deze producten vaak niet aan de gestelde normen.

'Als er bij de installatie gebruik gemaakt wordt van apparatuur van buiten Europa, dan kan het zijn dat ze niet aan de gestelde normen voldoen en ruis kunnen veroorzaken voor andere apparaten. Wij hebben al gemerkt dat automatische deuropeners, portofoons of radiosystemen van zendamateurs storingen ervaren door zonnepanelen in de buurt.'

'Niet blij'

Bij de zonnepanelen op het World Forum waren het de optimizers van de 252 zonnepanelen die waarschijnlijk voor de ruis hebben gezorgd. 'Per twee zonnepanelen hebben we een optimizer, dus wij zijn uiteraard niet blij met de situatie', vertelt Abma. 'De zonnepanelen liggen er nu anderhalf jaar en het is voor het eerst dat we hier van horen. We hebben al contact met de leverancier gehad want we willen dat dit probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.'

De afsluiting van de zonnepanelen komt op het minst gunstige moment, aldus de voorzitter. 'Voor ons zijn dit de hoogtijmaanden, want we hebben lange dagen en de zon staat hoog, waardoor we de maximale capaciteit kunnen draaien. Vorig jaar hadden we schitterend weer in de weken dat we nu stilliggen, dus we denken dat we 14 procent van onze jaaromzet mislopen.'

Kosten vergoed

De kosten voor de coöperatie liggen hierdoor op ongeveer 700 euro. Minister Kaag heeft Abma laten weten dat het ministerie deze kosten zal vergoeden. 'We hebben gehoord dat we de rekening op kunnen sturen, dus ik neem aan dat dit gaat gebeuren.'

De conferentie in het World Forum duurt tot volgende week woensdag, maar de zonnepanelen moeten daarna nog een week uitgeschakeld blijven. Tot frustratie van Abma. 'Dat we in aanloop naar het evenement de panelen uit moeten schakelen, daar heb ik alle begrip voor. Maar na afloop duurt het nog een week voor we de panelen weer mogen gebruiken. Daar ben ik wel verbolgen over, maar we hebben gehoord dat we de zonnepanelen pas weer mogen gebruiken als de richtmast is weggehaald. En voor 12 juni is er geen hoogwerker beschikbaar en dus moeten wij zo lang wachten.'