'Dit heb ik nog nooit meegemaakt', surrealistisch beeld bij station Hollands Spoor door ov-staking

Station Hollands Spoor oogt dinsdagochtend surrealistisch. Vanwege de massale staking in het openbaar vervoer is er bijna geen reiziger te zien. Je hoort alleen de vogels en de roltrap.

In de rust valt een jongen op. Hij wacht op de tram. Hij wist niet van de staking. 'Meent u dat?', vraagt hij verrast als hij het slechte nieuws te horen krijgt dat er de hele dag geen openbaar vervoer rijdt. 'Ik kom net aan met de fiets. Ik dacht: ik ga met de tram, want het regent. Ik moet naar mijn stage. Nou ja, dan maar verder rijden met de fiets...' Even later arriveert een man. 'Ik moet naar Delft-Zuid voor mijn werk', legt hij uit. 'Ik ga nu liften.'

Even verderop zit een meisje op een bankje. Zij wist wel van de staking. 'Ik wacht op de auto', vertelt ze lachend. 'Ik moet voor mijn werk naar Leiden. Gelukkig woont een collega van mij ook in Den Haag.' Ze noemt de staking 'vervelend voor reizigers', maar ze heeft er wel begrip voor.

'Beetje op weg helpen'

In de lege hal van station Hollands Spoor bevinden zich twee NS-medewerkers. Voor de zekerheid, leggen ze uit. 'Er zijn toch mensen die uit het buitenland komen en hier stranden', leggen ze uit. 'Die moeten we een beetje op weg helpen.'

In de kiosk op het station is dinsdag ondanks de staking een vrouw aan het werk. 'Tot 8.30 uur had ik pas een klant', vertelt ze. 'Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Maar ik kom zo wel lekker aan het schoonmaken toe.' Het verlaten station doet volgens haar bijna eng aan. 'Maar gelukkig is er ook nog een collega aan de andere kant van het spoor', wijst ze, 'dus we kunnen zwaaien.' Vanwege de aangekondigde ov-staking heeft ze een stuk minder croissants afgebakken dan gebruikelijk. 'Maar ik vrees dat we aan het eind van de dag toch wel het een en ander zullen moeten weggooien...'

Lift

Vanwege de aangekondigde staking kregen mensen het advies zoveel mogelijk samen te reizen. Wie desondanks in de problemen komt, kan de hulp van Omroep West inroepen en mailen. Vertel ons je probleem en laat weten waar je moet worden opgepikt en heengebracht en wie weet neemt Omroep West contact met je op om je een lift te geven.

De Omroep West-auto wordt bestuurd door verslaggever Erik Kooyman. Hij bracht 's ochtends vroeg al een Roemeense man naar de NATO en twee Irakese jongens naar school. Van de gelegenheid maakte hij gebruik om een gesprekje met hen aan te binden. 'Die jongens stonden bij een bushalte in de regen', vertelt Kooyman. 'Dat was zo'n trieste aanblik. Ze vertelden me dat ze, toen ze 12 en 9 jaar oud waren, een reis van zeven maanden maakten door Turkije en Griekenland hier naartoe. Naar een land waar ze nog nooit van hadden gehoord.' Met de Roemeen had Kooyman het over de recente verkiezingen. 'Daar was hij heel erg mee bezig. Hij was helemaal blij met de uitkomst. Hij had een hele goede bui. Dit soort ontmoetingen geeft mooi het internationale karakter van deze stad aan.'