Sieraden van vermoorde 91-jarige vrouw verdwenen

Er zijn sieraden verdwenen uit het huis van de 91-jarige vrouw die begin mei om het leven is gebracht. De vrouw werd op 8 mei dood gevonden in haar appartement aan de Erasmusweg in Den Haag, tussen de Leyweg en de Ruinerwoldstraat. De politie gaat uit van een misdrijf.

De politie heeft foto's van de sieraden getoond in het opsporingsprogramma Team West. Het gaat om een armband en halskettingen. De politie vraagt zich af of de sieraden te koop zijn aangeboden of dat iemand weet waar ze zijn.

Op 8 mei rond 11:00 uur 's ochtends werd de bejaarde vrouw dood gevonden. De thuiszorgmedewerkster sloeg alarm toen ze niet werd binnengelaten. 'Ze had meerdere keren aangebeld, maar er werd niet opengedaan,' zei een buurman eerder tegen Omroep West.

Fitte vrouw

Volgens de buurman woonde de vrouw alleen in het huis op de eerste etage van het wooncomplex. 'Het was altijd een fitte vrouw. Tot een paar jaar geleden fietste ze veel en was ze elke dag actief.' Hij omschrijft haar als een aardige en rustige vrouw. 'Zoals veel oudere mensen, rustig. In al die jaren hebben we nooit problemen met elkaar gehad.'

De politie doet geen mededelingen over wat er zich mogelijk in de woning heeft afgespeeld en hoe de vrouw om het leven is gekomen.

