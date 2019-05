Kinderboerderij opnieuw slachtoffer van vandalisme: dode kwartels en gevlogen kanaries

Kinderboerderij De Dierenhoeve in Noordwijkerhout is opnieuw slachtoffer geworden van vandalisme. De volière werd maandagavond opengebroken, waardoor achttien vogels zijn gevlogen en de kwartels zijn overleden, zegt voorzitter Astrid Warmerdam van de kinderboerderij. 'Het is heel vervelend.'

Een maand geleden werden ook al 25 eendenkuikentjes uit de kinderboerderij gestolen. Deze zijn inmiddels weer terecht. Dankzij vele tips konden de 'jonge boefjes' in de kraag worden gevat.

De verdachte van de recente braak lijkt iemand anders. 'Op de camerabeelden zien we een man met een hengel rondlopen. Het moment suprême staat niet op de beelden, maar het moet tussen 20.00 en 22.00 uur zijn gebeurd.'

'Heel frustrerend'

In het vogelhok en daarbuiten lag voer gestrooid, de deur was opengebroken. Op de vloer vonden medewerkers twee dode kwartels. Vijf zebravinken, een diamantduif, vier jonge rijstvogels, drie zilverbekjes, twee roodmussen en drie kanaries waren inmiddels gevlogen. Nog een paar vogels zaten in de volière. Astrid is er zeker van dat het moedwillig is gedaan. 'Dit is vandalisme.' Ze gaat aangifte doen. 'Het is heel frustrerend, zeker voor de medewerkers. Die werken er met liefde aan en dan maak je zoiets voor de tweede keer in korte tijd mee.'

Ze staat voor een raadsel waarom dit is gebeurd. 'Het is een heel vreemd verhaal. Als je gaat vissen, prima, maar waarom zou je aan andermans spullen komen?'