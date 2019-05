Haagse VVD: Geef bedrijven voorrang bij aanleg glasvezel

Ondernemers moeten voorrang krijgen bij de aanleg van glasvezel in Den Haag. Dat vindt de VVD in de gemeenteraad. Volgens de partij is dat goed voor het vestigingsklimaat van bedrijven en de werkgelegenheid in de stad.

Volgende maand begint telecomaanbieder T-Mobile met de uitrol van het supersnelle internetnetwerk in het stadsdeel Segbroek. In juni worden 33 duizend adressen in Segbroek aangesloten op het glasvezelnetwerk, dat geschikt is voor het nieuwe 5G-internet.

Het is de eerste plek in Den Haag waar begonnen wordt met de aanleg van glasvezel. Wat de VVD betreft moeten in de verdere planning gebieden voorrang krijgen waar veel bedrijven zitten. 'Het snelle glasvezelnetwerk is cruciaal voor ondernemers, juist zij zijn gebaat bij een snelle digitale infrastructuur', zegt VVD-raadslid Judith Oudshoorn-Van Ginderen.

Vestigingsklimaat

Oudshoorn-Van Ginderen verwacht dat het vestigingsklimaat voor ondernemers zal verbeteren door de aanleg van glasvezel en 5G. 'Het glasvezelnetwerk is een niet te onderschatten belang voor ondernemers. Alle bedrijven zijn hier afhankelijk van. De aanwezigheid van glasvezel kan ondernemers wellicht overhalen om zich in Den Haag te vestigen.' Volgens de VVD zullen dergelijke investeringen de werkgelegenheid en economie van Den Haag een impuls geven.

Daarnaast benadrukt de Haagse VVD dat het van groot belang is dat Haagse bedrijven en bewoners geen hinder ondervinden van werkzaamheden rondom de aanleg van glasvezel. Oudshoorn-Van Ginderen: 'Ondernemers zijn afhankelijk van internet, dus ze kunnen niet zomaar een uur zonder zitten. Ook moet er gegarandeerd worden dat er geen risico’s ontstaan binnen de digitale infrastructuur op het gebied van cybersecurity.' De partij heeft raadsvragen gesteld.