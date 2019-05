Ruim 10.000 euro gestolen na nep-mail van bank

Een vrouw en haar zoon uit Enter in de provincie Overijssel zijn ruim 10.000 euro kwijtgeraakt aan oplichters. Die hebben de bankgegevens in handen gekregen door phishing via een nep-mail van de bank. Een deel van de pintransacties is gedaan in Den Haag. De man die het geld opneemt is duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

De vrouw kreeg een mail met de mededeling dat haar pinpas verouderd en onveilig zou zijn. Door op een link te klikken, kon ze meteen een nieuwe aanvragen. De mail zag er betrouwbaar uit en omdat de vrouw dacht dat hij echt van de bank was, heeft ze alle benodigde gegevens ingevuld, waaronder haar pincode. Om geen recylingsbijdrage van 14,95 te hoeven betalen, moest ze haar pinpas opsturen naar een bepaald adres.

Twee dagen later werd de vrouw gebeld door de Rabobank. Er was ruim 10.000 van haar rekening opgenomen en ook spaargeld van haar 16-jarige zoon was verdwenen. Na het telefoontje is de fraude aan het licht gekomen. Oplichters hebben de volledige regie over de rekening van de vrouw gehad, nadat ze de mail ontving en haar gegevens invulde.

Pintransacties in Den Haag

Een deel van de pintransacties is gedaan in Den Haag. De man die het geld opneemt, is daarbij duidelijk in beeld. De politie hoopt dat iemand hem herkent. Het is onbekend wat zijn rol bij de phishing via de nep-mail is geweest.

Weet u wie het is?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem