Wie weet meer over de reeks autobranden in Gouda?

Wie weet meer over de autobranden in Gouda? - Team West

De politie in Gouda blijft op zoek naar meer informatie over de reeks autobranden waar de stad al sinds begin mei mee te maken heeft. Mensen die meer weten over branden, worden gevraagd zich te melden. Ook vraagt de politie de hulp van de inwoners bij het melden van verdachte situaties.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

Tussen vrijdag 3 en dinsdag 28 mei zijn in Gouda ruim twintig auto's in brand gestoken. Een aantal branden leverden levensgevaarlijke situaties op, omdat auto’s vlakbij woningen stonden geparkeerd. Er wordt met een groot team gewerkt aan het vinden van de dader of daders.

De politie vraagt inwoners van Gouda om verdachte situaties te melden via 112. Dat kunnen personen of voertuigen zijn die op vreemde tijdstippen in straten zijn waar ze niet thuishoren. Maak een foto of filmpje als dat op een veilige manier kan en probeer het signalement te onthouden. Ook informatie of gesprekken over de branden die rondgaan via WhatsApp of social media, wil de politie graag hebben.

Camerabeelden

Na elke brand onderzoekt de politie of er camera's in de buurt hangen en wat er op de beelden is te zien. Mensen met camera’s worden gevraagd om die aan te melden bij Camera in Beeld. Dat is een database waarin wordt aangegeven waar bewakingscamera’s hangen en wat het zichtveld is.

Er kan niet live worden meegekeken met de beelden. De informatie wordt alleen gebruikt om snel te zien waar camera’s hangen en of de politie mogelijk iets aan de beelden heeft. Als dat het geval is, wordt contact opgenomen met de eigenaar van de camera. Aanmelden kan op de site van de politie.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem