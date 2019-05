Overval McDonald's Leidschendam duurde 30 seconden

De overval op de McDonald's in winkelcentrum Leidsenhage duurde vorige week zondag slechts dertig seconden. In die tijd heeft de overvaller het personeel flink bedreigd met een vuurwapen. Een gezin dat wilde gaan eten, is in paniek naar buiten gevlucht. Omdat de kassa niet open ging, is de dader zonder buit vertrokken. De politie hoopt dat iemand hem herkent aan de hand van de beelden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

De overvaller kwam op zondag 19 mei om 19.50 uur binnen bij het restaurant aan de Berberis in Leidschendam. Hij liep meteen door tot achter de toonbank, bedreigde een medewerkster en riep dat de kassa open moest. Omdat zij wegliep, richtte hij zich op een andere medewerker. Ook hij kreeg het wapen op zich gericht.

De medewerker had geen pasje voorhanden waarmee de kassa opengemaakt kan worden. De overvaller bleef dreigen en roepen om geld, maar is vervolgens zonder buit vertrokken. Het personeel en de klanten bleven geschrokken achter. Een aantal medewerkers heeft slachtofferhulp gekregen om de overval te verwerken.

Zwarte kleding en witte schoenen

De overvaller is een blanke man van mogelijk tussen de 17 en 23 jaar. Hij is opvallend lang, zo’n 1,90 meter. Hij is slank en droeg een zwarte trui met een capuchon, die hij op had. Voor zijn gezicht had hij een zwarte doek tot over zijn neus. In die doek zat ook iets wits. Er is gezien dat hij donkerblond haar heeft.

De man droeg een zwarte trainingsbroek met witte strepen aan de zijkant en een embleem op het rechterbeen. Hij droeg opvallende witte sneakers en had een zwart met wit plastic tasje bij zich, mogelijk van de winkel Footlocker. Het vuurwapen was zwart met een oranje of rode punt aan de voorkant.

Vluchtroute

De man rende na de overval weg richting de Burgemeester Banninglaan en daarna globaal richting de Heuvelweg en het ziekenhuis. Omdat er schotten rond het winkelcentrum staan in verband met de verbouwing, is hij al snel uit het zicht verdwenen. De politie komt graag in contact met iedereen die de man voor of na de overval heeft gezien in de omgeving.

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem