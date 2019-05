Deze sieraden zijn verdwenen uit huis overleden 91-jarige vrouw

De politie heeft foto's getoond van de sieraden die zijn verdwenen uit het huis van de overleden 91-jarige vrouw uit Den Haag. Haar lichaam werd op 8 mei gevonden in haar huis aan de Erasmusweg. Ze is het slachtoffer van een misdrijf.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

Uit het huis missen armbanden en een halsketting. De foto's van de (soortgelijke) sieraden staan bovenaan dit bericht. De politie hoort het graag als de sieraden iemand te koop zijn aangeboden of als mensen weten waar ze nu zijn.

Wat er in het huis is gebeurd en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog in onderzoek. De recherche is bezig met het maken van een tijdlijn van de laatste dagen van het slachtoffer. Haar lichaam werd op woensdag 8 mei om 11.00 uur gevonden. Iedereen die haar op dinsdag 7 mei of woensdagochtend 8 mei nog ergens heeft gezien of gesproken, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.

