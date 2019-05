Hotelplannen Noordwijk bij Raad van State: 'Veel te hoog en massaal'

De gemeente Noordwijk en tegenstanders van de hotelplannen in de badplaats stonden dinsdag tegenover elkaar bij de Raad van State. De gemeente verdedigde hier haar nieuwe bestemmingsplan voor de Hotels van Oranje en de bouw van ongeveer 124 luxe appartementen. Tegenstanders vinden het nieuwe bestemmingsplan veel te hoog en massaal voor Noordwijk. Bovendien is er volgens hen veel meer behoefte aan 3- en 4-sterrenhotels en niet aan een superluxe hotel met vijf sterren.

De grootste klacht van de omwonenden tijdens de zitting was dat het hotel- en appartementenplan veel te hoog en massaal wordt voor de badplaats. De huidige gebouwen komen nauwelijks boven de 16 meter uit, terwijl de nieuwbouw tussen de 26 en 33 meter hoog zou worden. In een eerder stadium had het Hotel van Oranje de bouwplannen al aangepast, waarbij de bouwhoogte werd verlaagd.

Voor de omwonenden is deze verlaging nog steeds niet voldoende, want zij zijn bang dat hun uitzicht wordt aangetast door de nieuwbouwplannen. Ook vrezen ze voor meer schaduw en een toename van de verkeersdrukte. Een woordvoerder van de gemeente vertelde dat in de nieuwe plannen uitgegaan is van de vuurtoren aan het strand. ‘Nabij de vuurtoren worden de gebouwen niet hoger dan 26 meter, om het zicht op de vuurtoren niet te blokkeren. Alleen op het verst gelegen punt komt een uitstulping van 33 meter.'

Topsegment

Niet alleen de hoogte van het nieuwe plan lag tijdens de behandeling bij de Raad van State onder vuur, de tegenstanders betoogden ook dat er in Noordwijk helemaal geen behoefte is aan een luxe vijfsterrenhotel. Hiervoor gebruikten zij een trendonderzoek van de Rabobank, waaruit naar voren kwam dat er in Nederland meer behoefte is aan 3- en 4-sterrenhotelkamers. Namens de gemeente stelde hotelontwikkelaar Bomo III hier tegenover dat de behoefte aan hotelkamers alleen maar groter wordt, ook in het topsegment waar het nieuwe hotel in moet gaan vallen.

De gemeente Noordwijk is een groot voorstander van de nieuwbouwplannen. Tijdens de zitting benadrukten de gemeentewoordvoerders dat Noordwijk de top-bad- en congressplaats in Nederland wil zijn en blijven. Het nieuwe vijfsterrenhotel zou hierbij een belangrijke trekker voor de gemeente moeten worden. De Raad van State zal binnen enkele weken uitspraak doen over het bestemmingsplan van de gemeente.

LEES OOK: Gemeenteraad Noordwijk beslist over nieuwbouw Hotels van Oranje

LEES OOK: 'Bouw grote hotels Noordwijk en Noordwijkerhout moet makkelijker'