Omroep West schiet te hulp tijdens staking: 'Zo blij mee, geweldig'

'Ik had al gekeken of mensen me konden brengen, maar ja, iedereen moet zelf werken. Gelukkig dat Omroep West me nu kan brengen.' Veel mensen hebben dinsdag moeite om op hun werk, school of andere belangrijke afspraak te komen vanwege de stakingen in het openbaar vervoer. Omroep West schiet te hulp door een lift aan te bieden.

'Er werd gezegd dat er een paar trams en treinen zouden rijden, maar dat was helaas niet het geval', zegt Faries Jarmohamed, die we dinsdagochtend naar zijn werk brengen. 'Er was gewoon helemaal niks, nada, noppes. Ik ben helemaal gechoqueerd.'

Ook Jordy Pronk had dinsdag problemen om op zijn werk in attractiepark Drievliet te komen. 'Niemand kon me brengen en op de fiets zat er ook niet in, want die is kapot', vertelt hij. 'Gelukkig keek ik op Twitter en toen zag ik jullie oproep.'

Gevlucht uit Irak

Twee Iraakse broertjes worden door Omroep West opgepikt terwijl ze op de bus staan te wachten. Ze hadden geen idee dat er een staking is en moeten vandaag gewoon op school zijn. 'We hadden het niet gehoord.'

De broers wonen nu een jaar en drie maanden in Nederland, nadat ze met elkaar uit Irak vluchtten. Een jaar later kwamen ook hun ouders naar Nederland. 'We zijn door veel landen gegaan. We zijn door Turkije en Griekenland gelopen. En hebben in vrachtauto’s gezeten. Het duurde zeven maanden voor we in Nederland waren.'

Zo blij

Faries was al een tijdje bezig om op zijn werk te komen, voordat Omroep West hem te hulp schoot. 'Ja, ik was rond 7.00 uur vertrokken. Zo'n drie uur later was ik daar nog steeds in de buurt. Ik ben zo blij met jullie hulp, echt geweldig', vertelt hij.

LEES OOK: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt', surrealistische beeld bij Station Hollands Spoor door ov-staking