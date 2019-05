Rivierkreeft plaag of lekkernij? Onderzoek moet het uitwijzen

Bioloog Maarten Schrama doorzoekt voorzichtig een plastic bak met daarin op het oog nauwelijks zichtbare waterdiertjes. 'Kijk, dit is de larve van een libelle', en houdt het beestje omhoog tussen twee vingers. Naast de libellelarve zijn er in de 37 slootjes van het 'Levend Lab' ongeveer 140 verschillende soorten te vinden.

De biologen doen er al langer onderzoek naar de effecten van landbouwgif op waterdieren en insecten, maar nu komt er een wel heel bijzondere nieuwe bewoner bij. 'Dit is de Amerikaanse rivierkreeft', zegt Schrama terwijl hij het beest omhoog houdt. 'En die krijgt van heel problemen met de kwaliteit van het water de schuld.' De onderzoekers willen nu weten of dat ook terecht is, en dat kan het beste in de slootjes achter Museum Corpus.

Schone, Romeinse grond

'Hier in het buitenlab regent het', zegt biologe Martina Vijver. 'En we hebben een verbinding met het open water hier zodat er allerlei soort de slootjes in kunnen zwemmen.' Bovendien weten ze zeker dat de grond heel schoon is, omdat het lab is afgegraven tot het niveau van toen het was toen de Romeinen nog in Nederland waren. 'Want toen hadden ze nog geen giftige bestrijdingsmiddelen.'

En dus laten de onderzoekers tientallen kreeften los, twee bij twee, in de verschillende slootjes. Omdat de kreeft zoveel overlast geeft, is het onderzoek ook echt relevant. 'Waterschappen en provincies maken zich echt zorgen', zegt Schrama. 'Dus veel mensen willen graag weten wat dit beest nou precies doet en dat gaan we hier onderzoeken.'

