Den Haag onderzoekt toegangsverbod gevaarlijke vrachtwagens

De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of het mogelijk is om bepaalde types vrachtwagens uit de stad te weren om zo de verkeersveiligheid te vergroten. 'Verkeersongevallen met vrachtwagens hebben grote gevolgen voor de betrokkenen en een grote impact op de stad. We willen de kans op een dergelijk ernstig verkeersongeval zo klein mogelijk maken', aldus de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) in een brief aan de gemeenteraad.

De laatste vijf jaar was bij zeven van de veertig dodelijke ongelukken in Den Haag een vrachtwagen betrokken. De laatste fatale aanrijding was eind februari. Toen kwam een 29-jarige Haagse vrouw om het leven nadat ze op de president Kennedylaan werd aangereden door een vrachtwagen.

In dezelfde periode raakten nog eens 94 mensen gewond bij een botsing met vrachtverkeer, veelal fietsers en inzittenden van een personenwagen.

'Ernstige gevolgen'

De wethouder: 'Wanneer er een vrachtwagen bij betrokken is dan heeft dat zeer ernstige gevolgen. Vaak is een fietser die zich in de dode hoek bevindt het slachtoffer.' Daarom wil Van Asten met een reeks aan maatregelen komen om het aantal zogenaamde dodehoekongevallen te verminderen.

Zo gaat de gemeente kijken of kruispunten anders kunnen worden ingericht. Daarbij zouden fietsers vóór het gemotoriseerd verkeer moeten komen te staan, in plaats van ernaast. Als er geen ruimte is voor dit soort maatregelen zou er zelfs een verbod op afslaan kunnen worden ingevoerd. Dat gebeurt op het kruispunt Laan van Meerdervoort en Anna Paulownastraat. Verder kunnen verkeerslichten anders worden afgesteld, zodat fietsers en ander verkeer niet meer tegelijk groen hebben.

Subsidies

De gemeente voelt er niet voor om via lokale subsidies te stimuleren dat vrachtwagens van Haagse bedrijven een 'intelligente' dodehoekdetectie gaan gebruiken. Daarvoor komt er simpelweg te veel verkeer van buiten de stad, aldus de wethouder. Wel gaat het stadsbestuur onderzoeken of de gemeentelijke voertuigen hiermee kunnen worden uitgerust.

En de gemeente onderzoekt dus een andere maatregelen, waarvan de wethouder zelf ook erkent dat deze 'ingrijpend' is. Een verbod van 'zware vrachtwagens' in een bepaald gebied. Daarbij zou het ook kunnen gaan om het instellen van venstertijden: die wagens mogen dan alleen nog de stad in op tijden dat er weinig fietsers op straat zijn. Om welk type vrachtwagens het gaat en wanneer een onderzoek naar de maatregel klaar is, maakt Van Asten in zijn brief niet duidelijk.