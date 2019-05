Aanhouding voor zestien jaar oude moord op Iwona Galla

Een 46-jarige man uit Maassluis is dinsdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de Poolse Iwona Galla in Naaldwijk in mei 2003. De 31-jarige vrouw werd omgebracht in een huis aan de Vuurdoorn, toen ze daar wiet ging knippen op zolder. Vorige week werd de coldcase behandeld in de opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht.

Iwona Galla werd door de bewoners van het huis in Naaldwijk ingehuurd om de toppen van wietplanten te knippen. Nadat de bewoonster en haar stiefzoon waren vertrokken, wilde Iwona aan het werk gaan. De politie houdt er rekening mee dat ze onderweg naar de hennepkwekerij haar moordenaar tegen het lijf is gelopen. Die was waarschijnlijk even eerder naar binnen gegaan om de wiet te stelen.

Er zou op de eerste verdieping een worsteling zijn ontstaan, die Iwona het leven heeft gekost. Haar lichaam werd gevonden door de bewoonster van het huis. Er was een gedeelte van de wiet gestolen, net als een groot geldbedrag dat in huis lag. Op de plaats waar Iwona is aangetroffen, is DNA-materiaal gevonden. De politie gaat ervan uit dat daar sporen van de dader bij zitten.

Nieuw onderzoek door coldcaseteam

Er werd nooit een verdachte aangehouden. Het onderzoek naar de moord werd onlangs heropend door het coldcaseteam. Dit onderzoek leidde tot de aanhouding van de 46-jarige man. Hij zit in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht van de aanhouding.