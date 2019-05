Balen na gestuntel met atlassen: 'Door één vraag examens ongeldig verklaard'

Gelatenheid en verdriet overheersen bij de tweeëntwintig leerlingen van het Haags Montessori Lyceum die hun examen aardrijkskunde over moeten doen. Er zijn, tegen de regels in, atlassen uitgedeeld. Het zou om maar één enkele vraag gaan waarbij de atlas gebruikt had kunnen worden, maar toch moeten alle examens opnieuw worden gemaakt. Bij sommigen scholieren overheerst de gelatenheid, anderen hebben een traan weggepinkt.

'Wij werden woensdag gebeld met de vraag of we donderdag om half vijf naar de school konden komen voor een belangrijke mededeling', vertelt moeder Miranda. Haar dochter is een van de gedupeerden. 'Mijn eerste gedachte was: wat heeft ze nu weer uitgespookt?'

'De leerlingen hebben een groepsapp waarin ze gelijk al gingen speculeren wat er aan de hand zou kunnen zijn. Mijn dochter had wel al een vermoeden dat het examen over zou moeten. Een leerling had tijdens de toets al geopperd dat de atlassen niet gebruikt mochten worden. Toen we daar donderdag waren werd het bevestigd, het examen moet over worden gedaan. En het stomme is dat het maar om één vraag gaat waarbij de atlassen gebruikt werden. Sommige leerlingen hebben er niet ééns een gebruikt, en moeten het examen nu toch over doen.'

Tranen op het gezicht

'Ik vind het suf en dom. Die leerlingen kunnen er niks aan doen en worden nu zo gedupeerd', zegt Miranda, 'we kunnen er niets meer aan doen, het is zoals het is. Zo denkt mijn dochter er ook over. De mentor bood gelegenheid tot een gesprekje voor de leerlingen om wat stoom af te kunnen blazen. Toen zag je sommigen toch met tranen op het gezicht naar buiten komen.'

Er zit voor de leerlingen niks anders op dan het examen overdoen. Moeder Miranda: 'Er heerst een zekere vorm van gelatenheid. Maar toch had iedereen wel de gedachte dat het nu allemaal klaar was, en dan moet je ineens toch nog aan de bak. De school heeft uitgebreide excuses aangeboden. Voor de herkansingen krijgen de leerlingen wel gerichte begeleiding, dus nu moeten ze er maar gewoon het beste van maken.'