NL-Alert meldingen op reclamezuilen

Meldingen van NL-Alert zullen vanaf komende maandag ook op de digitale reclamezuilen in Nederland verschijnen. De zuilen staan vaak bij winkelcentra en stations en zijn in Den Haag een bron van ergernis.

Met een NL-Alert informeert de overheid in geval van een ramp of calamiteit hoe de burger het beste kan handelen. Daarnaast worden er twee keer per jaar berichten gestuurd om het systeem te testen.

Tot vorig jaar werd deze melding alleen naar hiervoor geschikte mobiele telefoons gestuurd. Om het bereik van een NL-Alert te vergroten werd het vorige testbericht van december 2018 ook getoond op digitale vertrekborden van de bus, tram en metro. Nu zijn ook de digitale reclamezuilen geschikt gemaakt voor een NL-Alert. Aangezien er maandag weer een controlebericht gestuurd zal worden, zal dit de eerste keer zijn dat het NL-Alert op een reclamezuil te zien zal zijn.

Treurnis

In Nederland staan er in totaal 1200 digitale reclamezuilen, waaronder ook in onze regio. Den Haag telt bijvoorbeeld 25 reclamezuilen. Deze liggen onder vuur omdat bewoners de moderne zuilen niet vinden passen in het historische stadscentrum. De Haagse Stadspartij diende zelfs een motie van treurnis in vanwege de zuilen in de stad. Die motie haalde het niet.

