Tbs met dwangverpleging geëist voor brandstichting in ggz-instelling

Tegen een 32-jarige patiënt uit de Oegstgeester ggz-instelling Rivierduinen is dinsdag tbs met dwangverpleging geëist. De man stichtte op 30 november brand in zijn kamer, die volledig uitbrandde.

Niemand op de gesloten afdeling, waar elf medepatiënten woonden, raakte gewond. Volgens de officier van justitie is die goede afloop vooral te danken aan ‘adequaat handelen van het personeel’. De verdachte zelf zou een halfslachtige poging hebben gedaan om de brand te blussen, maar toen een fles niet onder de kraan bleek te passen zou hij het er bij hebben laten zitten.

De aanklager zegt dat het niet de eerste keer is dat er problemen zijn met deze patiënt in Rivierduinen. 'De veiligheid van het personeel en de medepatiënten kan niet worden gegarandeerd met deze verdachte', stelt de aanklager. Zij eist tbs, omdat ze denkt dat een jarenlange zwaardere behandeling nodig is.

Spelen met een aansteker

De verdachte zegt dat hij zat te spelen met zijn aansteker en dat plotseling papier vlam had gevat. 'Het was niet mijn bedoeling om brand te stichten.' Hij denkt zelf dat hij prima in een ggz-kliniek kan verblijven zonder een gevaar voor anderen te vormen, als hij maar medicatie krijgt voor zijn ADHD.

De uitspraak is in principe op 11 juni, maar de rechters in Den Haag twijfelen nog over de noodzaak van extra psychiatrisch onderzoek. Als de rechtbank inderdaad besluit dat zo'n onderzoek nodig is, zal de zaak worden opgeschort.

LEES OOK: Twee aanhoudingen na brand in GGZ-instelling