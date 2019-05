Heibel rond verkiezing Miss India voor rechter: 'Organisator is kapot van aantijgingen'

Vijf missen die op 20 april niet kwamen opdagen bij de finale van de Miss India Holland verkiezing in Den Haag moesten dinsdag voor de rechter verschijnen. De organisator spande een kort geding aan, omdat de vrouwen leugens over hem zouden hebben verspreid. De deelneemsters beschuldigen de man van gesjoemel en seksuele intimidatie. De organisator eist daarom een rectificatie.

Een week voor de verkiezing zien twaalf missen tijdens een training hoe de organisator door onbekenden wordt mishandeld. 'Ze heeft persoonlijk ervaren hoe ernstig de organisator door vijf gemaskerde mannen is afgetuigd', vertelt de advocaat van een van de missen in de rechtbank.

Vijf vrouwen durven niet meer en stappen in april daags voor de finale uit de wedstrijd. Ze vertrouwen de organisator niet meer en voelen zich onveilig. De verkiezing gaat door met de zeven overige kandidaten. 'Hij heeft volledig nagelaten om als organisator iets te ondernemen aan het gevoel van onveiligheid bij de gedaagden', aldus de advocaat.

Seksueel misbruik

De vrouwen vertellen hun verhaal in de media, om andere meisjes uit de Hindoestaanse gemeenschap te waarschuwen. Ook een finaliste van vorig jaar uit kritiek. Volgens hen zou er ook sprake zijn van seksueel misbruik, intimidatie en een oneerlijk verloop van de verkiezingen.

'Dat hij een ongepaste fotoshoot heeft gehad, en seks heeft gehad met ex-missen die geld nodig hadden, is niet wat verwacht mag worden van de organisator van een missverkiezing', zegt de raadsvrouw van vier van de missen hierover.

Verzinsels

Volgens de organisator gaat het om verdraaiingen, geruchten en verzinsels en hebben de vrouwen onder één hoedje gespeeld om hem in diskrediet te brengen. Er is geen bewijs voor de aantijgingen en er is geen aangifte gedaan, zei zijn advocaat. De verkiezingen kennen een onafhankelijke jury en een notaris houdt toezicht. Mogelijk zijn de vrouwen ontevreden over de uitkomsten, zei hij.

'Achteraf kan men van alles gaan beweren en dan is zelfs de manier waarop hij keek of ademhaalde seksuele intimidatie geweest. Hij is kapot van deze aantijgingen. Hij kan in zijn sociale kring niet meer functioneren. Dit heeft impact op zijn gezin.'

Monddood gemaakt

Dat is volgens de raadsvrouw van de missen niet waar. 'De vrouwen verweten hem al langer ongepast gedrag en manipulatie, maar door een contract werden ze monddood gemaakt.' De aftuiging voor hun ogen zou hun stelling dat de organisatie niet pluis was, bevestigd hebben.

'De meiden verdienen een dikke pluim. Ze zijn dapper. Hun beslissing is goed overwogen en daarmee hebben ze zich heel wat op de hals gehaald', aldus hun advocaat. De rechter doet op 12 juni uitspraak.