Ooggetuige autobrand Gouda: 'Ik zag iemand wegrennen'

Het was in de nacht van maandag op dinsdag weer raak in Gouda. Op drie plekken werden auto's in brand gestoken. Ooggetuige Ida Hoedelmans zag iemand wegrennen bij een van de branden. 'Alle kleding was zwart.'

De eerste brand, aan de Boelhouwerstraat, werd om 00.30 uur ontdekt. Een kwartier later was het raak aan de Veenenburg en rond 4.45 uur mislukte een brandstichting aan het Oostmolenpad. De teller staat nu op 23 autobranden.

De schrik zit er goed in bij de buurtbewoners. De brandende auto in de Boelhouwerstraat stond tussen twee geparkeerde auto's. Een buurtbewoner kan een van de andere auto's op tijd wegrijden. 'Dat is maar goed ook, vertelt ooggetuige Tobias Cornelissen. Er lagen namelijk vier gasflessen in. 'Als het vuur was overgeslagen naar die auto, hadden we een groter probleem gehad.

Benzine

Ida Hoedelmans ruikt 's nachts benzine en ziet een auto in brand staan. Ze ziet vervolgens ook een man wegrennen. 'Van achter zag ik hem wegrennen. Maar alle kleding was zwart, ik denk dat hij ook iets van een muts op had.' Tobias: 'Dit is geen baldadigheid meer.'

Inmiddels zijn er al meer dan twintig autobranden geweest. Daarom besloot waarnemend burgemeester Mirjam Salet vrijdag al dat de politie tussen half elf 's avonds en vier uur 's nachts preventief mag fouilleren in een aantal wijken.