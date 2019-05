Vijftien auto's bekrast in 's Gravenzande

In ’s-Gravenzande zijn in de periode van januari tot half mei 2019 vijftien auto’s bekrast. De politie is daarom een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen.

Meerdere slachtoffers deden de afgelopen maanden aangifte bij de politie. Hun auto’s waren bekrast: elf stuks in de Edelstenenwijk, drie in de wijk Vreeburgh-Oost en een in Dijckerwaal.

De reeks bekrassingen in de Edelstenenwijk begon in maart, met een piek van vier aangiftes op 16 maart in de Agaat. De daders gaan vaak 's nachts en in het weekend te werk. 'De één heeft krassen op z'n motorkap, de ander aan de flank. Mensen hebben honderden euro's schade', zegt wijkagent Petra Arianne Osinga tegen mediapartner WOS. 'We tasten in het duister; wie is dit, wie heeft dit gedaan?'

Extra aandacht

Getuigen worden verzocht zich te melden, net als mensen die mogelijk beeldmateriaal hebben. Tijdens de nachtsurveillance is de politie extra alert op autokrassers.

Lees ook: Westlandse bandenprikker krijgt zestien maanden celstraf en gebiedsverbod