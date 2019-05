Glazen met statiegeld tijdens Leidens Ontzet toch probleem voor horeca

'We zijn allemaal voor eco-glazen en we zien ook dat dit de toekomst is,’ zegt Ruud Witteman, horecaondernemer in onder andere Einstein. 'Maar dan moet het financieel wel haalbaar zijn voor ons.' Daarbij komt een veel groter probleem aan het licht: het is voor de Leidse horeca al jarenlang twijfelachtig of het organiseren van feesten tijdens Leidens Ontzet wel rendabel is. De kosten voor ondernemers stijgen ieder jaar enorm, vanwege strengere veiligheidseisen en bijvoorbeeld schoonmaakkosten.

De ecoglazen laten die kosten alleen maar extra stijgen. ‘Het invoeren van eco-glazen kost ons 20 procent van de omzet,’ weet Witteman. ‘We omarmen het plan van eco-glazen, maar dat moet dan wel gecompenseerd worden met ruimere vergunningen voor grote barren en ruimere openingstijden.’ En dat is vooralsnog niet het geval. ‘Als dat niet verandert, is het dit jaar maar weer extra de vraag of het voor ons nog te doen is om een feest te organiseren tijdens Leidens Ontzet.’ Ook de VVD Leiden zegt ondernemers gesproken te hebben die dit bevestigen en zodoende stelde de partij vragen aan het gemeentebestuur. VVD-raadslid Gilissen vreest dat het financiële gat zo groot wordt, dat ondernemers twijfelen over hun bijdrage aan de festiviteiten.

Veel groter probleem

Witteman hoopt dat de feesten door kunnen gaan. ‘Onze intentie, als vier grote horecaondernemers om de Nieuwe Rijn, is om het wel te proberen,’ zegt Witteman. Volgens hem hebben andere kleinere ondernemers in Leiden al aangegeven te stoppen met het organiseren van feesten tijdens Leiden Ontzet vanwege de alsmaar stijgende kosten. Het invoeren van ecoglazen lijkt daarbij de druppel die de emmer doet overlopen.

Volgens Mels Hartman, die spreekt namens City Hall en nog een aantal horecazaken, is het invoeren van ecoglazen maar een heel klein deel van het probleem. ‘Er lijken nu twee dingen door elkaar te lopen,’ zegt Hartman. ‘We hebben als horeca een manifest geschreven om een signaal te geven aan de gemeente dat de kosten niet kunnen blijven stijgen. Dat heeft niks met de eco-glazen te maken, want het is al langer een probleem.’ Hartman wil dan ook niet dreigen met het niet door laten gaan van feesten. ‘Dat is zeker niet aan de orde wat ons betreft, we willen juist in gesprek met de gemeente om te kijken hoe we dit feest toekomstbestendig kunnen maken.’

Overleg gemeente en horeca

Volgens de gemeente is er bij het invoeren van de eco-glazen goed overleg geweest met de ondernemers. Dat wordt beaamt door Hartman: ‘we zijn veel betrokken geweest bij het proces’. Witteman kan ook bevestigen dat er veel overleg is geweest, maar hij vindt de uitkomsten daarvan wel zeer teleurstellend.

‘We zijn met zes ondernemers en zes mensen van de gemeente naar Gent gegaan omdat ze daar ook ecoglazen gebruiken bij een groot evenement,’ aldus Witteman. ‘Daar ben ik voorstander geworden van de eco-glazen, maar dan wel op de Gentse manier, waar ondernemers hun voorwaarden konden stellen.’ Witteman doelt daarbij op het verbieden van de verkoop van bier in blik en glas, langere openingstijden en vergunningen voor grotere barren. ‘De gemeente heeft uit het voorbeeld van Gent alleen de dingen gehaald die hun aanstaan en de belangrijkste dingen voor de ondernemer niet.’ Het droogleggen van avondwinkels is daarbij volgens Witteman een belangrijke voorwaarde, maar dat blijkt in Leiden niet te kunnen. ‘Dat is niet per se omdat de gemeente het niet wil, maar het blijkt juridisch nog niet mogelijk.'

100.000 euro door gemeente

De gemeente Leiden stopt zelf 100.000 euro in het invoeren van eco-glazen, maar dat dekt volgens Witteman de kosten bij lange na niet. ‘Die 100.000 euro is puur voor de huur van het glas en het spoelen van de glazen. Dat zijn niet de extra kosten van vergunningen, andere bars en materiaal. Er zijn nog veel onzekere punten waarbij de gemeente ons tegemoet moet komen. Die mogelijkheden zijn er, maar die zijn nog niet uitonderhandeld.’

Er staat dus nog een hoop te gebeuren, wil het feest voor iedereen leuk blijven. Het hangt er volgens Witteman vanaf of de gemeente op het laatste moment nog iets gaat doen. ‘Als ze zeggen: we hebben het toch voor mekaar gekregen om een uur langer verkoop toe te staan, dat zou voor ons al een heleboel van die 20 procent minder verkoop goed kunnen maken. Daar is nu nog geen definitieve uitslag over.’ Volgens Bob Meijer, van de lokale tak van Koninklijke Horeca Nederland en die ook betrokken is bij het project, toont de gemeente zich wel gewillig om te luisteren naar de zorgen van de ondernemers.

