Ad en Gioconda wonen in het 'spookhuis' van Alphen aan den Rijn

Jarenlang stond het bekend als 'Het spookhuis van Alphen aan den Rijn', Villa Nuova aan de Oudshoornseweg. Tegenwoordig woont interieurontwerper Ad de Vries samen met zijn vrouw Gioconda in het in Alphen en omstreken zeer bekende huis. 'Dat het volgens veel mensen in Alphen een spookhuis is, doet mij niks.'

De geboren en getogen Alphenaar Ad woont in het 'spookhuis', dat de naam Villa Nuova draagt. Het monumentale pand, dat vlak tegen de Oude Rijn aan ligt, heeft meerdere bewoners. Het souterrain is eigendom van Ad en zijn vrouw. 'Ik wilde er altijd al heel graag wonen, vanaf kleins af aan. Ik heb er vroeger zelfs nog appeltjes gepikt in de tuin', vertelt Ad.

In het pand, dat gebouwd is in 1869, woonde jarenlang de burgemeester van de gemeente Oudshoorn (nu Alphen aan den Rijn), J.W.C. Bloem. Hij was de vader van de bekende dichter J.C. Bloem, die er als kind opgroeide. Daarnaast heeft Villa Nuova later jarenlang dienst gedaan als kantine voor een dakpannenfabriek.

Langzaam in verval

Door achterstallig onderhoud raakte Villa Nuova langzaam maar zeker in verval. Uiteindelijk werd de villa gekraakt en kreeg het definitief de naam 'spookhuis'. 'Er gebeurden hier allemaal rare dingen die het daglicht waarschijnlijk niet kon verdragen', vertelt Ad. 'Er zullen wel drugs zijn gebruikt en al dat soort dingen die normale mensen niet zo snel zouden doen.'

Maar of het ook echt spookt in de villa? 'Nee, dat is onzin', zegt Ad glimlachend. 'Dat is puur in het leven geroepen door de oude Alphenaren denk ik.'

Ontzettend trots

Tegenwoordig is Villa Nuova een sprookjesachtig pand. Aad is zichtbaar trots als hij over zijn woning praat en vertelt hoeveel hij heeft aangepast om het naar zijn eigen inzicht en smaak in te delen.

Ook Gioconda is in haar nopjes. 'Ik ben enorm trots dat ik in dit huis mag wonen dat Ad helemaal naar onze stijl heeft ingericht'. Het stel wil er dan ook nooit meer weg. 'We hebben een heleboel werk zitten in dit huis. We zijn hier gelukkig en gaan hier samen oud worden.'

