Haat-liefde tussen Kiki Bertens en Roland Garros: 'Pure pech'

Kiki Bertens wist de hooggespannen verwachtingen op Roland Garros door ziekte niet waar te maken. Ze werd geveld door buikgriep. Pure pech, zei Team Bertens over haar achtste deelname in Parijs. Ze heeft inmiddels een haat-liefdeverhouding met het toernooi opgebouwd.

Woensdagavond iets voor de klok van zevenen keerde Bertens terug op het centercourt. De baan waarop ze al een aantal memorabele duels heeft gespeeld, was het decor voor de tweederondepartij tegen Viktoria Kuzmova. In 2014 verloor ze er bij haar doorbraak op Grand Slam-niveau in de vierde ronde een spannende driesetter van Andrea Petkovic, in 2016 stuntte ze er tegen Angelique Kerber.

De terugkeer op het Court Philippe Chatrier was van korte duur. Na 21 minuten, en bij een 3-1 achterstand, ging ze gedesillusioneerd van de baan. Niet veel later werd bekend dat Bertens ondanks haar gesteldheid toch een persconferentie zou geven. Ook die was niet lang, mede omdat die lang werd uitgesteld door het perspraatje van Roger Federer. Na welgeteld zes minuten gaf Bertens toe dat ze aan het vechten was tegen de pijn. En de tranen, zo was duidelijk.

'Letterlijk en figuurlijk shit'

Coach Raemon Sluiter gaf vervolgens tekst en uitleg, om zijn pupil te ontzien. 'Deze kan de prullenbak in, zowel letterlijk als figuurlijk', zei Sluiter, die zijn humor niet verloren was. Bertens had voor de warming-up de vuilnisbak opengezet, voor het geval zij moest overgeven. 'Letterlijk en figuurlijk shit...', twitterde Sluiter niet veel later.

Ook bij Sluiter gingen de gedachten terug naar drie jaar geleden. Bertens stond in de halve finales tegenover Serena Williams. Destijds was voorafgaand aan dat duel al duidelijk dat Bertens fysiek niet in orde was. Ze had een kuitblessure opgelopen. Ze liet Nederland destijds lang in onzekerheid of ze de baan zou betreden. Net als dit jaar gaf Sluiter zijn toestemming om het te gaan proberen. Bertens speelde het duel uit, maar verloor met 7-6 (7), 6-4.

Een steekje laten vallen

Eind 2016 bekende Sluiter nog met regelmaat terug te denken aan die wedstrijd. 'Tegenover Williams stond een speelster die heel erg haar best deed om er zoveel mogelijk van te maken. Niet iemand die probeerde te winnen. Daar heb ik toch een steekje laten vallen', zei Sluiter daarover.

Een jaar daarna blokkeerde Bertens volledig in de tweede ronde. Bevangen door de spanning tegen de Amerikaanse Catherine Bellis. 'Zenuwen, ik had paniek in mijn hoofd', zei Bertens in 2017. Twee jaar na dato verlaat Bertens haar geliefde Parijs met een andere reden, maar met een soortgelijk gevoel.

