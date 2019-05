2018 actief jaar voor Haagse Pandbrigade

De Haagse Pandbrigade heeft een druk jaar gehad in 2018. Dat valt te lezen in het jaarverslag. Vorig jaar werden er 1268 controles uitgevoerd, waarbij in 264 gevallen er zaken werden geconstateerd die niet door de beugel konden.

De Haagse Pandbrigade houdt toezicht op het gebruik en de fysieke staat van bouwwerken in de stad. Daaronder vallen bijvoorbeeld illegale bouw, achterstallig onderhoud en woonoverlast, maar ook hennepkwekerijen en vakantieverhuur. 'Elke woning in Den Haag is hard nodig. Misbruik van woningen staan we hier niet toe,' aldus Wethouder van Stadsontwikkeling & Wonen Boudewijn Revis. 'Iedereen die probeert een loopje met de regels te nemen, vindt de Pandbrigade op zijn pad.'

De Pandbrigade werkt niet alleen. Er wordt samengewerkt met onder andere de sociale wijkteams, de GGD, het huurteam, de politie en woningcorporaties. Een voorbeeld van zo'n samenwerking is de nieuwe 'Meld een Vermoeden' app. Daarmee kunnen wijkagenten direct melding maken als ze iets tegenkomen bij huisbezoeken. Als het nodig is, gaat de Pandbrigade dan op onderzoek uit. In 2018 kwamen er 334 meldingen binnen via de app.

Maatregelen

Als in of aan een pand onregelmatigheden worden aangetroffen wordt de eigenaar of bewoner verplicht om hier een einde aan te maken. Als dat niet gebeurt, volgen verdere maatregelen die kunnen variëren van het betalen van een dwangsom tot sluiting en verzegeling van een gebouw. De Haagse Pandbrigade blijft maatregelen opleggen totdat de overtreding beëindigd is.