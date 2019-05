Is er in 2050 nog genoeg kraanwater? Drinkwaterbedrijven luiden noodklok

We drinken het, we koken ermee, de wassen ons ermee en we maken ermee schoon: water. Altijd beschikbaar, altijd schoon. Voor ons is dat vanzelfsprekend, maar dat kan over dertig jaar anders zijn. Uit onderzoek van drinkwaterbedrijf Dunea en het Hoogheemraadschap van Rijnland blijkt dat, als we net zoveel water blijven gebruiken als we nu doen, er in 2050 in de delta West-Nederland, waar onder andere Den Haag, Leiden en Alphen aan den Rijn toe behoren, niet genoeg drinkwater beschikbaar is.

Op dit moment wordt er in de regio Den Haag zo'n 80 miljard liter drinkwater per jaar gebruikt, vertelt Edward Verheij van Dunea. Dat zal in de komende jaren waarschijnlijk oplopen naar 90 miljard liter per jaar. Tel daarbij de 200.000 woningen die in het gebied in de planning staan op en het probleem openbaart zich: 'De hoeveelheid water blijft gelijk, de vraag stijgt.'

Om in kaart te brengen hoe het in de toekomst moet met ons drinkwater, startten Dunea en Rijnland in 2017 een onderzoek. Nu dat af is, is duidelijk dat er werk aan de winkel is. Een oplossing is er volgens Verheij nog niet. Daarom roepen de organisaties overheden, bedrijven en startups op om samen met oplossingen te komen om te voorkomen dat er in 2050 geen water meer uit de kraan komt.

Situatie nog niet alarmerend

Volgens Verheij is de situatie nog niet alarmerend. 'We zijn er op tijd bij. Daarnaast zijn we nu al bezig met allerlei waterbesparende maatregelen.' Dat is echter nog niet genoeg. Daarom hopen Dunea en Rijnland een beweging te starten waarin organisaties bij elkaar gaan komen om oplossingen voor een duurzame waterhuishouding in de regio te vinden.