West Wekker: Plaatsing bijzonder beeld en studenten ontwikkelen energieopwekkend appartement

Goedemorgen! Vandaag laten we de sigaretten voor wat ze zijn want het is Wereld Niet-Rokendag. Dichter in de buurt. op de Binckhorst in Den Haag wordt vandaag een bijzonder beeld geplaatst en Delftse studenten ontwikkelden een energieopwekkend appartement.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op de Binckhorst in Den Haag wordt vandaag een bijzonder beeld geplaatst. Het gaat om een monumentaal kunstwerk uit 1965. Het kunstwerk wordt onderdeel van het nieuw te bouwen Van Klingeren Paviljoen.

Een team van 54 studenten van de TU Delft onthult vandaag een prototype dat een inefficiënt kantoor verandert in een appartement dat meer energie produceert dan dat het zelf gebruikt. Met dit prototype gaat het team in juli 2019 naar Hongarije om mee te doen aan de Solar Decathlon Europe 2019, een internationale studentencompetitie voor energiezuinige huizen.

Het weer: Vandaag kan er nog een bui voorkomen, in de middag krijgen we meer opklaringen. Bij een matige tot vrij krachtige N-NW wind wordt het 16 of 17°.

[Image:https://storage-w.rgcdn.nl/weather/modules_weer_kaart2.png?time=2019-05-30-21-34-00]

Beeld: MeteoGroup

Vanavond op TV West: Verborgen Museumschatten

In Verborgen Museumschatten duikt presentatrice Lynn Heythekker in de exclusieve depots, archieven, kluizen en kelders van Zuid-Hollandse musea op zoek naar bijzondere kunstvoorwerpen.

Vandaag neemt Lynn een kijkje in Museum de Zwarte Tulp, waar de verborgen museumschatten niet alleen in het depot opduiken, maar ook in een knalgeel bloembollenveld. En één van de museumschatten in het depot is echt een mysterie, waarbij de mensen thuis zouden kunnen helpen.