Dit moet je gaan zien tijdens de eerste editie van The Hague Pride

De eerste editie van The Hague Pride is van 6 tot en met 9 juni. Het feest voor de lhbti-gemeenschap (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en interseksueel) is de opvolger van het Rainbow Festival, dat in 2016 voor het eerst werd georganiseerd.

Omdat de belangstelling voor het roze evenement de afgelopen jaren is toegenomen, is dit jaar niet alleen de naam aangepast, maar is ook het programma uitgebreid van twee naar vier dagen. Thema dit jaar is: Don’t be afraid to connect, wees niet bang om verbinding te maken. De boodschap is duidelijk. En ja, hetero’s zijn ook welkom!

Hieronder de zes belangrijkste onderdelen op een rijtje.

1. Royal Rainbow Parade



Volgens de organisatie is dit nu al het kroonjuweel op The Hague Pride. Geen boten door de grachten (dat kunnen ze in Amsterdam veel beter), maar een parade van vrolijke en kleurrijke koetsen door de Hofstad. Aan boord dragqueens en voorvechters uit de lhbti-gemeenschap.

De parade start zaterdag om 14:30 op het Malieveld. Belangrijke plekken waar de koetsen voorbij komen zijn het Internationale Homomonument op de Koekamp, het Vredespaleis, Reinkenstraat, Prins Hendrikstraat, het Paleis op het Noordeinde en de Lange Vijverberg. Er mag gezwaaid worden!

2. Pride Walk



Voorafgaand aan de Royal Rainbow Parade zal een stoet van mensen van het Internationale Homomonument naar de Lange Vijverberg - de locatie van de The Hague Pride - lopen, om aandacht te vragen voor seksuele diversiteit en LHBTI-acceptatie. De loop start zaterdag om 13.00 uur.

3. Outdoor The Hague Pride



Vlak tegenover het Binnenhof op de Lange Vijverberg is het festivalterrein. Zowel zaterdag als zondag is hier een dag- en avondvullend programma, met dans, entertainment, live-optredens en shows. Artiesten die optreden zijn onder meer Carolina Dijkhuizen, Nathalie Makoma, Antje Moteiro en Dewi Pechler. Ook is op zaterdag de huldiging van Miss Gay Holland.

4. Beach Volleyball



Behalve feesten, wordt er zaterdag ook gesport. Op het strand van Kijkduin organiseert de Delftse homosportvereniging Roze Blok het Rainbow Beach Volleyball Tournament. Zoals de Engelse naam al doet vermoeden komen deelnemende teams uit binnen- en buitenland. Afgelopen jaar deden ruim 200 sporters mee.

Locatie: beachclub People in Kijkduin. Aanvang: 10.00 uur.

5. LHBTI films



Het Filmhuis Den Haag vertoont donderdag, vrijdag en zaterdag steeds een andere lhbti-film. Donderdag de transgenderfilm Greta, vrijdag de lesbische film Carmen & Lola en zaterdag de gayklassieker Taxi zum Klo.

6. After Party



Waar wordt gefeest en gevierd, moet natuurlijk ook worden gedanst. Want behalve de bekende gaycafé’s gaat het Paard zaterdagnacht speciaal open voor de officiële After Party. Met twee zalen, dj’s, dragqueens, dancers en candy boys & girls belooft het een lange nacht te worden.