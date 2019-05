Groene Consortium wil nog steeds Eneco overnemen

Het Groene Consortium blijft van mening dat ze zich had moeten kwalificeren voor de volgende ronde, ook al kreeg ze op 27 mei te horen te zijn afgevallen. 'Eerst had men twijfel of we wel genoeg vermogen hadden. Dat hebben we nu aangetoond met een beschikbaar eigen vermogen van drie miljard euro. Dat heeft ons vanzelfsprekend tijd gekost. Nu zegt men dat we te laat zijn om ons te kwalificeren.' Het Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij gaan een brief schrijven aan alle 44 gemeentes die eigenaar zijn van Eneco, met de vraag toch toegelaten te worden tot de volgende ronde.

'We willen niet dat Eneco in handen valt van een fossiel bedrijf als Shell of Total. Dan gebeurt hetzelfde als wat met Nuon en Essent is gebeurd, nadat respectievelijk Vattenfall en RWE ze overnamen: zeg maar dag tegen de groene ambities', aldus Joeri Oudshoorn van Den Haag Fossielvrij. 'De eisen voor toelating tot het biedings- en onderhandelingsproces werden tijdens het proces verhoogd in het voordeel van fossiele reuzen en investeringsfondsen. Wij begrijpen dat de gemeenteraden daar nooit van op de hoogte gesteld zijn', aldus Den Haag Fossielvrij.

