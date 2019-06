Dirigent Residentie Orkest vertrekt: 'Het liefst zou ik met Beyoncé samenwerken'

Het is een lang gekoesterde wens van chef-dirigent Nicholas Collon van het Residentie Orkest (RO) in Den Haag: samenwerken met Beyoncé. Tot nu toe is het er nog niet van gekomen. Maar hoe mooi zou het zijn als de wereldster bij de opening van het te bouwen Onderwijs en Cultuur Complex (OCC) op het Spui in Den Haag een moppie mee zou zingen?

Omroep West vroeg het de succesvolle chef-dirigent in een interview, vlak nadat bekend werd dat hij het gezelschap verlaat in 2021, een jaar eerder dan gepland. Hij moet er hartelijk om lachen: 'Helaas heb ik nog nooit met haar mogen samenwerken, maar ja, dat heb ik ooit geroepen in een interview. The ball is in her court, de bal ligt bij haar, zoals we in het Engels zeggen.'

Het idee om haar te vragen voor de opening van het OCC spreekt hem absoluut aan: 'Zeker, maar ik weet niet of Beyoncé daarmee zou instemmen. Maar je weet maar nooit, we kunnen haar in ieder geval uitnodigen.' De vraag is natuurlijk welk klassiek muziekstuk de wereldster dan zou mogen opvoeren: 'Oh god, ik weet het niet. Ze kan het laatste stuk van de vierde symfonie van Mahler zingen. Dat zou een hele interessante interpretatie worden.'

Finnish Radio Symphony Orchestra

De uitnodiging ligt er dus bij deze. Maar toegegeven, het lijkt niet heel erg realistisch. Toch moet je blijven dromen. Want soms komen er dingen op je pad die je van tevoren niet aan kunt zien komen. Zoals ook het voortijdig vertrek bij het Residentie Orkest. Het aanbod van het Finnish Radio Symphony Orchestra voor een overstap kon hij niet naast zich neerleggen: 'Dit was een uitnodiging die ik moeilijk kon weigeren.'

Artistiek directeur Sven Arne Tepl van het RO heeft begrip voor deze keuze: 'Hij was totaal verpletterd dat een orkest, dat in zijn geschiedenis alleen maar Finse chef-dirigenten kende, opeens een Engelsman vraagt om chef te worden.' De nieuwe aanstelling in bij het gerenommeerde Finse gezelschap zegt ook iets over de status van Collon: 'Hij zit al midden in een fantastische carrière, en ja ik kijk echt uit naar waar hij over tien jaar staat.'

Carrière

Als een van de grote symfonieorkesten van Nederland heeft het RO in het verleden enkele zeer grote chef dirigenten gekend: Willem van Otterloo, Jevgeni Svetlanov, Jaap van Zweden en Neeme Järvi. Hoewel hij zelf niet heel erg bezig is met zijn reputatie en carrière, is het niet ondenkbaar dat Collon uiteindelijk bij een van de internationale toporkesten eindigt.

Niet voor niets prijst Tepl het grote enthousiasme, de brede muzikale kennis en het analytisch vermogen van de Engelse chef-dirigent: 'Na toch een heel moeilijke fase, door bezuinigingen en tijdelijke locaties, staat er nu toch weer een gretig orkest. En de toekomstige chef-dirigent zei over dit orkest dat het zoveel horsepower, paardenkracht, heeft. Ik denk dat dat ook kenmerkend is voor Collon, waar hij dit orkest in korte tijd heeft gebracht.'

Anja Bihlmaier

De opvolger van Nicholas Collon in 2021 is de Duitse Anja Bihlmaier, die eerder dit seizoen haar debuut maakte bij het RO. Zij neemt een schat aan internationale ervaring met zich mee en wordt gezien als een rijzende ster in de dirigentenwereld.

De keus voor Bihlmaier krijgt de goedkeuring van Collon, ook omdat het aandeel vrouwelijke dirigenten momenteel minder dan tien procent bedraagt: 'Dat zij een vrouw is, vind ik zelf niet zo belangrijk, want zij is een fantastische dirigente en het orkest had een geweldige tijd met haar. Maar het is positief om meer vrouwelijke dirigentes in zulke hoge posities te zien. Hopelijk inspireert dat ook andere vrouwen om door te groeien.'

