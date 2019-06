Van de hoofdredactie: We gaan de journalistiek beter maken

Een opeenstapeling van technische tegenslag zorgde er afgelopen week voor dat Omroep West even niet kon doen wat we het liefst doen: de inwoners in ons gebied voorzien van zo actueel mogelijke verhalen. Die sores is gelukkig grotendeels voorbij en we kunnen op al onze kanalen weer bieden waar je als volger van de regionale publieke omroep op mag rekenen.

Het is ook zo'n moment dat je je als maker realiseert: wat hebben we toch een prachtig vak. Als alles werkt. Mensen spreken, informatie achterhalen - en dat dan via app, website, radio en televisie zo passend mogelijk verspreiden. Het aardige is: we krijgen daar geregeld reacties op. Via de mail, via de telefoon, dankzij jouw inbreng op onze wekelijkse Facebookvergadering (vanaf komende vrijdag voortaan om 9.30 uur) en ook via de post. Op die laatste manier reageren vooral ook kijkers van TV West Teletekst, een kanaal waarvan we onmogelijk kunnen achterhalen hoeveel mensen ernaar kijken, maar getuige de reacties zijn dat er nog altijd veel.

Daarom ook houden we het West Nieuws via Teletekst zeker in de lucht, waar je om ons heen steeds meer Teletekst-kanalen ziet verdwijnen. We vinden dat het passend is bij de manier waarop we onze regio van informatie voorzien. Toch is die nieuwsvoorziening kwetsbaar. Of het nu gaat om de krant, radio, televisie of online: inwoners zijn niet per se goed geïnformeerd over wat er rondom hen gebeurt. Een onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) bevestigde dat onlangs nog maar eens. Vooral wie zijn nieuws vooral online of via social media haalt, krijgt minder diepgaande berichten onder ogen.

De analyse van het SVDJ is het lezen meer dan waard. Dan kan via een prima toegankelijke website www.pasopbreekbaar.nl en daar te kijken is een aanmoediging waard. De resultaten zijn voor ons bij Omroep West de bevestiging dat de veranderingen die we vanaf maandag 3 juni gaan doen, bijdragen aan een beter media-aanbod. Meest in het oog springend is de vernieuwing van het TV West Nieuws. Op het vertrouwde tijdstip van 17.30 uur (met elk uur herhalingen) brengen we het nieuws voortaan vanuit een geheel nieuwe studio, waarbij we de ambitie hebben uitgesproken om meer duiding en diepgang te bieden. Met gasten in de studio of via verbindingen op afstand en met verhalen die we nog beter voor het voetlicht brengen.

Dat is niet het enige. Vanaf maandag is de redactie van Omroep West getransformeerd tot een aantal teams met specialisten, met meer teams en met meer specialisten dan voorheen. Onze politieke ploeg en ons team politie, veiligheid en justitie hebben meer verslaggevers. En in de specialisaties cultuur & vrije tijd en ook zorg hebben we nieuwe mensen aangenomen en benoemd. Onverminderd kun je op ons rekenen in sport, terwijl we al evenzeer blijven inzetten op betere nieuwsvoorziening uit ons gehele gebied samen met de mediapartners Den Haag FM/TV, Bo Bollenstreek, WOS Westland, Unity.nu in Leiden en Studio Alphen.

Ook loop je als volger van Omroep West meer dan ooit de kans ons in levende lijve te ontmoeten. In een geheel nieuwe bus gaan collega's in het nieuwe redactionele team 'Op de Kaart' op pad om voor al onze kanalen mooie verhalen te vinden. Het leidt ook tot nieuwe afleveringen met Jet en Annelies in het tv-programma 'Op de Kaart' (vanaf donderdag 13 juni op de buis). Weet onze mensen in de bus ook te vinden via dit WhatsApp-nummer: 070-307 8007. Het werkt echt, ook al is het geen 06-nummer.

Niet alles verandert. De tv-talkshow Frits! is een succesnummer en biedt politiek, ondernemerschap, kunst & cultuur en entertainment – ook na de zomer in een nieuw seizoen. We blijven inzetten op mooie documentaires en live tv-verslaggeving van grote gebeurtenissen. Op de radio blijven we met Bas, Patrick, Justin, Margriet en Tjeerd op doordeweekse dagen al het nieuws en beroerende verhalen vertellen. En online, op website, app en social media-kanalen willen we er meer dan ooit zijn.

Voor alles vanaf maandag met meer diepgang en verhalen die er toe doen. Samen met jou gemaakt, niet alleen kijkend naar problemen maar zeker ook naar oplossingen. Daarmee is de kwetsbare nieuwsvoorziening in deze regio -zie het SVDJ-rapport- niet ineens volkomen hersteld. Wel zijn we aanspreekbaar op de belofte dat we de journalistiek in de regio echt beter willen maken.

Henk Ruijl, hoofdredacteur Omroep West

henk.ruijl@omroepwest.nl