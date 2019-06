Meer blauwalg en poepbacteriën: 'Een hele klus om zwemwater goed te houden'

Een rimpeling in het water verstoort het spiegelgladde oppervlak van speel- en zwemplas Cronesteyn in Leiden. Het is eind mei nog te koud om er te zwemmen, toch is er beweging in en op het water. Een eendenfamilie peddelt heen en weer.

'Zij zijn een van de boosdoeners', Oosterbaan wijst naar het vogelpaartje. Onder meer vogels zorgen dat de poepbacterie Escherichia coli (E-coli) in het water terecht komt. 'We proberen in deze zwemplas met schotten het vervuilde water weg te houden bij het zwemgedeelte', gaat de wateradviseur verder. 'Daarnaast gaan we een inlaat verplaatsen, zodat er schoner water kan worden aangevoerd.'

Duizenden euro's

Het is één van de vele investeringen die waterschappen in onze regio de afgelopen jaren hebben gedaan om ons zwemwater schoon te houden. In totaal is er door de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland samen sinds 2011 meer dan 3.5 miljoen euro uitgegeven aan maatregelen.

Het is voor de waterschappen een constante zoektocht naar de beste oplossing voor de verschillende watertjes. 'Sommige methodes werken wel direct, andere weer niet en dan doen we verder onderzoek. Het is en blijft natuur waar we mee te maken hebben', legt Oosterbaan uit. 'Sinds de jaren '90 persen we in een aantal diepe plassen via slangen lucht het water in. Op die manier ontstaan bellenschermen die de plas mengen waardoor de blauwalg niet meer kan groeien. Dat werkt erg goed.'

Toename blauwalg

Toch lijkt dat vechten tegen de bierkaai. Sinds metingen in 2011, is het aantal blauwalgmeldingen in het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland meer dan verdubbeld. Eén van de mogelijke oorzaken is volgens Rijnland de stijgende watertemperatuur als gevolg van klimaatverandering. De belangrijkste oorzaak voor blauwalgen is de hoeveelheid voedingstoffen als mest in het water. Rijnland probeert door afspraken met boeren en betere afvalwaterzuiveringen dit te verminderen.

Sinds 2011 neemt het aantal meldingen van blauwalg toe | Foto: Omroep West

Omdat het voorkomen van blauwalg met luchtbellen veel geld kost, denkt Rijnland aan andere oplossingen. 'We doen al een paar jaar proeven met waterstofperoxide om de blauwalg te bestrijden. Dat lijkt goed te werken', zegt Johan Oosterbaan. Toch is ook dat niet het ei van columbus, constateert hij. 'Bij de ene plas blijft de alg langer weg dan bij de andere. Hoe dat komt onderzoeken we samen met de Universiteit van Amsterdam.'

Het hoogheemraadschap van Delfland zet sinds dit voorjaar natuurlijke middelen in om de blauwalg in de Delftse Hout te voorkomen. Zo zijn oeverplanten geplaatst die de voedingsstoffen van de alg uit het water in De Grote Plas halen. Ook zijn er geulen aangelegd waar vissen hun eitjes kunnen leggen. Hoe meer vissen in het water, hoe beter het ecosysteem werkt en hoe minder eten voor de blauwalg er overblijft is het idee.

Ziek?

Wie zwemt in water met de poepbacterie E-coli, kan daar mag-of darmklachten aan overhouden. Vooral kwetsbare groepen als jonge kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bacterie. Wie in contact komt met blauwalg kan op ongeveer dezelfde klachten rekenen, maar kan ook huiduitslag of oorpijn krijgen.

Wat is blauwalg?



Niet zeker of een zwemplas bij jou in de buurt goed genoeg is om in te zwemmen? Via de website www.zwemwater.nl wordt de actuele waterkwaliteit bijgehouden.

